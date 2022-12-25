Данилов советует не называть россиян "орками и свинособаками"
Воскресенье, 25 декабря 2022, 13:56
Секретарь СНБО Алексей Данилов обратился к украинцам, чтобы те не называли россиян фентезийными названиями, а помнили, что такое "Россия и русский".
Источник: Данилов в Facebook
Прямая речь Данилова: "Нам, наверное, не стоит слишком увлекаться употреблением новых терминов - орк, русня, свинособака...
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Не нужно размывать образ врага, так сказать.
Пишем и сразу документируем для истории: "русский", "русский", "Россия" - убил, напал, ограбил, изнасиловал, разрушил, солгал.
Чтобы навсегда запечатлелось в украинской исторической памяти, какой именно народ несет полную коллективную ответственность за кровавую войну, и чтобы нам не забыть никогда всю мерзость российского "братства".
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