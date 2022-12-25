Данилов советует не называть россиян "орками и свинособаками"

Секретарь СНБО Алексей Данилов обратился к украинцам, чтобы те не называли россиян фентезийными названиями, а помнили, что такое "Россия и русский".

Источник: Данилов в Facebook

Прямая речь Данилова: "Нам, наверное, не стоит слишком увлекаться употреблением новых терминов - орк, русня, свинособака...

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Не нужно размывать образ врага, так сказать.

Пишем и сразу документируем для истории: "русский", "русский", "Россия" - убил, напал, ограбил, изнасиловал, разрушил, солгал.

Чтобы навсегда запечатлелось в украинской исторической памяти, какой именно народ несет полную коллективную ответственность за кровавую войну, и чтобы нам не забыть никогда всю мерзость российского "братства".