Росіяни за день влучили у два медзаклади в Херсоні, це цілеспрямовані удари – ОВА
Неділя, 25 грудня 2022, 16:25
Голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич заявляє, що росіяни цілеспрямовано атакують лікарні на Херсонщині.
Джерело: Янушевич у Telegram
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Дослівно: "Рашисти продовжують атакувати лікарні на Херсонщині. Це цілеспрямовані терористичні удари по закладах, які надають допомогу людям.
Вчора ворог поцілив у два медзаклади Херсона.
Окупанти завдали удару по території Херсонської обласної клінічної лікарні. Також атакували й обласний заклад з надання психіатричної допомоги – зруйновано кабінет лікаря, частину даху та систему опалення".
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Деталі: Внаслідок цих ворожих атак люди не постраждали.
Янушевич також опублікував відео прильоту ворожого снаряду по території обласної клінічної лікарні.
Передісторія:
- У результаті масованих російських ударів по Херсону 24 грудня загинули 10 людей.
- Загалом у результаті російських ударів по Херсону та області 24 грудня 16 людей загинули та 64 дістали поранення.