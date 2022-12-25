Росіяни за день влучили у два медзаклади в Херсоні, це цілеспрямовані удари – ОВА

Голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич заявляє, що росіяни цілеспрямовано атакують лікарні на Херсонщині.

Джерело: Янушевич у Telegram

Дослівно: "Рашисти продовжують атакувати лікарні на Херсонщині. Це цілеспрямовані терористичні удари по закладах, які надають допомогу людям.

Вчора ворог поцілив у два медзаклади Херсона.

Окупанти завдали удару по території Херсонської обласної клінічної лікарні. Також атакували й обласний заклад з надання психіатричної допомоги – зруйновано кабінет лікаря, частину даху та систему опалення".

Деталі: Внаслідок цих ворожих атак люди не постраждали.

ВІДЕО ДНЯ

Янушевич також опублікував відео прильоту ворожого снаряду по території обласної клінічної лікарні.

Передісторія: