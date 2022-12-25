Россияне за день атаковали два медучреждения в Херсоне, это целенаправленные удары – ОВА
Воскресенье, 25 декабря 2022, 16:25
Глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич заявляет, что россияне целенаправленно атакуют больницы на Херсонщине.
Источник: Янушевич в Telegram
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Дословно: "Рашисты продолжают атаковать больницы на Херсонщине. Это целенаправленные террористические удары по учреждениям, которые оказывают помощь людям.
Вчера враг попал в два медучреждения Херсона.
Оккупанты нанесли удар по территории Херсонской областной клинической больницы. Также атаковали и областное учреждение по оказанию психиатрической помощи – разрушен кабинет врача, часть крыши и система отопления".
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Детали: В результате этих вражеских атак люди не пострадали.
Янушевич также опубликовал видео прилета вражеского снаряда по территории областной клинической больницы.
Предыстория:
- В результате массированных российских ударов по Херсону 24 декабря погибли 10 человек.
- В общем в результате российских ударов по Херсону и области 24 декабря 16 человек погибли и 64 получили ранения.