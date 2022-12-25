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Россияне за день атаковали два медучреждения в Херсоне, это целенаправленные удары – ОВА

Катерина ТищенкоВоскресенье, 25 декабря 2022, 17:25
прилет вражеского снаряда по территории Херсонской областной клинической больницы 24 декабря, скриншот видео

Глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич заявляет, что россияне целенаправленно атакуют больницы на Херсонщине.

Источник: Янушевич в Telegram

Дословно: "Рашисты продолжают атаковать больницы на Херсонщине. Это целенаправленные террористические удары по учреждениям, которые оказывают помощь людям.

Вчера враг попал в два медучреждения Херсона.

Оккупанты нанесли удар по территории Херсонской областной клинической больницы. Также атаковали и областное учреждение по оказанию психиатрической помощи – разрушен кабинет врача, часть крыши и система отопления".

Детали: В результате этих вражеских атак люди не пострадали.

ВИДЕО ДНЯ

Янушевич также опубликовал видео прилета вражеского снаряда по территории областной клинической больницы.

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Темы: Херсонмедицина
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