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Буданов: У ГУР не виявили жодного зрадника за час війни

Ірина БалачукПонеділок, 26 грудня 2022, 08:31
Буданов: У ГУР не виявили жодного зрадника за час війни
Кирило Буданов. Фото gur.gov.ua

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що з 24 лютого всередині ГУР не виявили жодного зрадника.

Джерело: Буданов в інтерв'ю "Liga.net

Пряма мова Буданова: "Жодного ми так і не виявили".

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Деталі: Глава розвідки наголосив, що в його відомстві "внутрішня безпека постійно працює".

За його словами, бували випадки "неналежного ставлення до збереження держтаємниці". Але здебільшого це була "службова необережність", коли якусь інформацію хтось міг переслати месенджером, а вона ставала надбанням ворога, який перехоплював цей сигнал. Але, за словами Буданова, це загальна проблема "всіх наших органів влади".

При цьому він зазначив, що кількість агентів ГУР всередині Росії з початку великої війни зросла.

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За словами Буданова, йдеться про людей на "абсолютно різних рівнях". Із появою цих агентів збільшився і доступ розвідки до інформації різного рівня: від соціально-політичних до суто військових питань. 

Передісторія: 

  • У серпні Служба безпеки України заявила, що повідомили про підозру колишньому заступнику керівника Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
  • Затриманий був заступником голови ГУР МОУ з 2008 до 2010 років. Потім працював на різних посадах державної служби цього відомства, а також у лавах керівного складу Державного космічного агентства України.

Теми: розвідкавійнадержзрада
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