Буданов: У ГУР не виявили жодного зрадника за час війни
Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що з 24 лютого всередині ГУР не виявили жодного зрадника.
Джерело: Буданов в інтерв'ю "Liga.net"
Пряма мова Буданова: "Жодного ми так і не виявили".
Деталі: Глава розвідки наголосив, що в його відомстві "внутрішня безпека постійно працює".
За його словами, бували випадки "неналежного ставлення до збереження держтаємниці". Але здебільшого це була "службова необережність", коли якусь інформацію хтось міг переслати месенджером, а вона ставала надбанням ворога, який перехоплював цей сигнал. Але, за словами Буданова, це загальна проблема "всіх наших органів влади".
При цьому він зазначив, що кількість агентів ГУР всередині Росії з початку великої війни зросла.
За словами Буданова, йдеться про людей на "абсолютно різних рівнях". Із появою цих агентів збільшився і доступ розвідки до інформації різного рівня: від соціально-політичних до суто військових питань.
Передісторія:
- У серпні Служба безпеки України заявила, що повідомили про підозру колишньому заступнику керівника Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
- Затриманий був заступником голови ГУР МОУ з 2008 до 2010 років. Потім працював на різних посадах державної служби цього відомства, а також у лавах керівного складу Державного космічного агентства України.