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Буданов: В ГУР не обнаружили ни одного предателя за время войны

Ирина БалачукПонедельник, 26 декабря 2022, 09:31
Кирилл Буданов. Фото gur.gov.ua

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявив, что с 24 февраля внутри ГУР не обнаружили ни одного предателя.

Источник: Буданов в интервью "Liga.net

Прямая речь Буданова: "Ни одного мы так и не обнаружили".

Детали: Глава разведки подчеркнул, что в его ведомстве "внутренняя безопасность постоянно работает".

По его словам, бывали случаи "ненадлежащего отношения к сохранению гостайны". Но в большинстве случаев это была "служебная неосторожность", когда какую-то информацию кто-то мог переслать по мессенджеру, а она становилась достоянием врага, перехватившего этот сигнал. Но, по словам Буданова, это всеобщая проблема "всех наших органов власти".

При этом он отметил, что количество агентов ГУР внутри России с начала большой войны возросло.

По словам Буданова, речь идет о людях на "совершенно разных уровнях". С появлением этих агентов увеличился и доступ разведки к информации разного уровня: от социально-политических до чисто военных вопросов.  

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Предыстория:

  • В августе Служба безопасности Украины заявила, что сообщила о подозрении бывшему заместителю руководителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
  • Задержанный был заместителем председателя ГУР МОУ с 2008 по 2010 годы. Затем работал на разных должностях государственной службы этого ведомства, а также в рядах руководящего состава Государственного космического агентства Украины.

Темы: разведкавойнагосизмена
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