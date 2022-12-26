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Ракетний удар по будинку в Кривому Розі 16 грудня: кількість жертв зросла до 5 людей

Станіслав ПогоріловПонеділок, 26 грудня 2022, 13:02
КРИВИЙ РІГ, ЗРУЙНОВАНИЙ ДІМ, ФОТО ВАЛЕНТИНА РЕЗНІЧЕНКА

Голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що кількість жертв ракетного удару по житловому будинку міста, який стався 16 грудня, зросла до 5 людей.

Джерело: Вілкул у Telegram

Пряма мова Вілкула: "На жаль, до п'яти зросла кількість жертв підлого ракетного удару окупантів по житловому будинку 16 грудня".

Деталі: За його словам, сьогодні у лікарні від отриманих під час вибуху ракети травм помер 51-річний Анатолій Калініченко.

Вілкул уточнив, що лікарі 10 днів боролися за життя чоловіка, зробили все, що було можливим, але не змогли врятувати його життя.

Що було раніше: 

  • Вранці 16 грудня у Кривому Розі російська ракета влучила у житловий будинок.
  • Згодом повідомлялося, що кількість поранених від удару 16 грудня у Кривому Розі зросла з 8-ми до 13-ти, а кількість загиблих – із двох до трьох, завали ще розбирають.

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Теми: Кривий Рігвійнажертви
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