Ракетний удар по будинку в Кривому Розі 16 грудня: кількість жертв зросла до 5 людей
Понеділок, 26 грудня 2022, 13:02
Голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що кількість жертв ракетного удару по житловому будинку міста, який стався 16 грудня, зросла до 5 людей.
Джерело: Вілкул у Telegram
Пряма мова Вілкула: "На жаль, до п'яти зросла кількість жертв підлого ракетного удару окупантів по житловому будинку 16 грудня".
Деталі: За його словам, сьогодні у лікарні від отриманих під час вибуху ракети травм помер 51-річний Анатолій Калініченко.
Вілкул уточнив, що лікарі 10 днів боролися за життя чоловіка, зробили все, що було можливим, але не змогли врятувати його життя.
Що було раніше:
- Вранці 16 грудня у Кривому Розі російська ракета влучила у житловий будинок.
- Згодом повідомлялося, що кількість поранених від удару 16 грудня у Кривому Розі зросла з 8-ми до 13-ти, а кількість загиблих – із двох до трьох, завали ще розбирають.
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