Ракетний удар по будинку в Кривому Розі 16 грудня: кількість жертв зросла до 5 людей

Голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що кількість жертв ракетного удару по житловому будинку міста, який стався 16 грудня, зросла до 5 людей.

Джерело: Вілкул у Telegram

Пряма мова Вілкула: "На жаль, до п'яти зросла кількість жертв підлого ракетного удару окупантів по житловому будинку 16 грудня".

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Деталі: За його словам, сьогодні у лікарні від отриманих під час вибуху ракети травм помер 51-річний Анатолій Калініченко.

Вілкул уточнив, що лікарі 10 днів боролися за життя чоловіка, зробили все, що було можливим, але не змогли врятувати його життя.

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