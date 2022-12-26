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Ракетний удар по будинку в Кривому Розі 16 грудня: кількість жертв зросла до 5 людей

Станіслав ПогоріловПонеділок, 26 грудня 2022, 12:02
Ракетний удар по будинку в Кривому Розі 16 грудня: кількість жертв зросла до 5 людей
КРИВИЙ РІГ, ЗРУЙНОВАНИЙ ДІМ, ФОТО ВАЛЕНТИНА РЕЗНІЧЕНКА

Голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що кількість жертв ракетного удару по житловому будинку міста, який стався 16 грудня, зросла до 5 людей.

Джерело: Вілкул у Telegram

Пряма мова Вілкула: "На жаль, до п'яти зросла кількість жертв підлого ракетного удару окупантів по житловому будинку 16 грудня".

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Деталі: За його словам, сьогодні у лікарні від отриманих під час вибуху ракети травм помер 51-річний Анатолій Калініченко.

Вілкул уточнив, що лікарі 10 днів боролися за життя чоловіка, зробили все, що було можливим, але не змогли врятувати його життя.

Що було раніше: 

ВІДЕО ДНЯ
  • Вранці 16 грудня у Кривому Розі російська ракета влучила у житловий будинок.
  • Згодом повідомлялося, що кількість поранених від удару 16 грудня у Кривому Розі зросла з 8-ми до 13-ти, а кількість загиблих – із двох до трьох, завали ще розбирають.

Теми: Кривий Рігвійнажертви
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