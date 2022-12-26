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Ракетный удар по дому в Кривом Роге 16 декабря: количество жертв возросло до 5 человек

Станислав ПогориловПонедельник, 26 декабря 2022, 13:02
КРИВОЙ РОГ, РАЗРУШЕННЫЙ ДОМ, ФОТО ВАЛЕНТИНА РЕЗНИЧЕНКО

Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что количество жертв ракетного удара по жилому дому города, который произошел 16 декабря, возросло до 5 человек.

Источник: Вилкул в Telegram

Прямая речь Вилкула: "К сожалению, до пяти возросло количество жертв подлого ракетного удара оккупантов по жилому дому 16 декабря".

Детали: По его словам, сегодня в больнице от полученных при взрыве ракеты травм скончался 51-летний Анатолий Калиниченко.

Вилкул уточнил, что врачи 10 дней боролись за жизнь мужчины, сделали все, что было возможным, но не смогли спасти его жизнь.

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Темы: Кривой Рогвойнажертвы
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