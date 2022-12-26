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Ракетный удар по дому в Кривом Роге 16 декабря: количество жертв возросло до 5 человек

Станислав ПогориловПонедельник, 26 декабря 2022, 12:02
Ракетный удар по дому в Кривом Роге 16 декабря: количество жертв возросло до 5 человек
КРИВОЙ РОГ, РАЗРУШЕННЫЙ ДОМ, ФОТО ВАЛЕНТИНА РЕЗНИЧЕНКО

Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что количество жертв ракетного удара по жилому дому города, который произошел 16 декабря, возросло до 5 человек.

Источник: Вилкул в Telegram

Прямая речь Вилкула: "К сожалению, до пяти возросло количество жертв подлого ракетного удара оккупантов по жилому дому 16 декабря".

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Детали: По его словам, сегодня в больнице от полученных при взрыве ракеты травм скончался 51-летний Анатолий Калиниченко.

Вилкул уточнил, что врачи 10 дней боролись за жизнь мужчины, сделали все, что было возможным, но не смогли спасти его жизнь.

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Темы: Кривой Рогвойнажертвы
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