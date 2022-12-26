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РФ объявила в розыск журналиста Bellingcat Христо Грозева

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 26 декабря 2022, 13:38
ХРИСТО ГРОЗЄВ, ФОТО GETTYIMAGES

Министерство внутренних дел России объявило в федеральный розыск журналиста Bellingcat Христо Грозева.

Источник: российское издание "Медиазона" со ссылкой на базу розыска, РИА Новости, Христо Грозев в Twitter

Детали: В карточке говорится, что Грозева разыскивают "по статье УК". Какой именно, не уточняется. 

Справка: Христо Грозев – журналист и руководитель проекта Bellingcat. 25 февраля этого года проект был внесен в список "нежелательных" в России. В июле российская ФСБ обвинила Грозева в помощи украинской разведке, которая якобы планировала угнать военный самолет РФ. СМИ утверждают, что о возбуждении дела ведомство не сообщало. Грозев отрицает свое участие в операции украинских спецслужб.

Журналисты Bellingcat публиковали расследования о военных преступлениях РФ в Украине, деле Алексея Навального и убийстве Бориса Немцова, "вагнеравцах" и т.д.

Обновлено в 14:22: Российское пропагандистское агентство РИА Новости со ссылкой на источники сообщает, что возбуждено дело о распространении фейков о российских Вооруженных силах (ст. 207.3 УК).

Обновлено в 15:50: Христо Грозев прокомментировал объявление в розыск: 

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Прямая речь: "Я не знаю, на каком основании Кремль объявил меня в "розыск", поэтому пока не могу комментировать. В определенном смысле это не имеет значения - годами они давали понять, что боятся нашей работы и не остановятся ни перед чем, чтобы ее уничтожить".

Темы: РосcиярозыскСМИмедиа
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