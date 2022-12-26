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НАБУ проводить обшуки у Дніпрі щодо фітнестренерки Резніченка – джерела

"Українська правда"Понеділок, 26 грудня 2022, 14:51
Яна Хланта. ФОТО З САЙТУ DNEPR.SPORTY.UA

26 грудня Національне антикорупційне бюро проводить обшуки у Дніпрі щодо фітнестренерки Яни Хланти, яка пов’язана з головою Дніпропетровської ОВА Валентином Резніченком, і фірма якої лише під час повномасштабного вторгнення РФ отримала 1,5 млрд гривень на ремонт доріг в області.

Джерело: співрозмовники "Української правди" у правоохоронних органах, журналістка "Схем" Наталя Седлецька у Facebook

Деталі: Один з джерел видання повідомив, що Дніпрі обшуки проходять за 13 адресами.

За словами співрозмовника УП, слідчі дії в тому числі проходять у компанії "Будінвестінжинірінг", у одного з власників компанії Павла Чухна.

За даними джерел "Схем", детективи НАБУ провели обшук також у робочому кабінеті Резніченка та у низці профільних департаментів Дніпропетровської ОВА.

Також слідчі дії були за низкою інших адрес, які фігурують у цій кримінальній справі, розпочатій за статтями "зловживання владою або службовим становищем", та "легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом".

За даними джерел УП у правоохоронних органах, також НАБУ в рамках даної справи проводить обшуки у координатора офісу президента "Великого будівництва" Юрія Голика в котеджному містечку "Коник" в Києві.

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УП звернулася до Голика з проханням прокоментувати обшуки, але на момент публікації він не відповів.

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Передісторія:

  • На початку листопада "Українська правда" і "Схеми" оприлюднили розслідування про те, що Дніпропетровська ОВА лише за час повномасштабного вторгнення Росії заплатила 1,5 мільярди гривень фірмі "Будінвест інжиніринг", яка належить навпіл фітнестренерці Яні Хланті, яка мала низку спільних подорожей закордон з керівником ОВА Валентином Резніченком, та менеджеру братів Дубинських, яких ФБР розшукує за фінансові махінації в США.
  • За цим фактом САП зареєструвала фактове кримінальне провадження, у якому нема підозрюваних.
  • Офіс президента на скандальну подію не відреагував, Резніченка з посади не відсторонили. Службове розслідування у цій справі не призначене.  
  • Радник керівника ОП Михайло Подоляк зазначив, що Офіс президента чекатиме результатів розслідування правоохоронців.
  • Пізніше ЗМІ повідомили, що голова Резніченко та Хланта, чия фірма лише під час повномасштабного вторгнення РФ отримала 1,5 млрд гривень на ремонт доріг в області, пов’язані з консультантом "Великого будівництва" Юрієм Голиком.

Теми: ДніпроНАБУДніпропетровська областьдороги
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