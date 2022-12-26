НАБУ проводить обшуки у Дніпрі щодо фітнестренерки Резніченка – джерела

26 грудня Національне антикорупційне бюро проводить обшуки у Дніпрі щодо фітнестренерки Яни Хланти, яка пов’язана з головою Дніпропетровської ОВА Валентином Резніченком, і фірма якої лише під час повномасштабного вторгнення РФ отримала 1,5 млрд гривень на ремонт доріг в області.

Джерело: співрозмовники "Української правди" у правоохоронних органах, журналістка "Схем" Наталя Седлецька у Facebook

Деталі: Один з джерел видання повідомив, що Дніпрі обшуки проходять за 13 адресами.

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За словами співрозмовника УП, слідчі дії в тому числі проходять у компанії "Будінвестінжинірінг", у одного з власників компанії Павла Чухна.

За даними джерел "Схем", детективи НАБУ провели обшук також у робочому кабінеті Резніченка та у низці профільних департаментів Дніпропетровської ОВА.

Також слідчі дії були за низкою інших адрес, які фігурують у цій кримінальній справі, розпочатій за статтями "зловживання владою або службовим становищем", та "легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом".

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За даними джерел УП у правоохоронних органах, також НАБУ в рамках даної справи проводить обшуки у координатора офісу президента "Великого будівництва" Юрія Голика в котеджному містечку "Коник" в Києві.

УП звернулася до Голика з проханням прокоментувати обшуки, але на момент публікації він не відповів.

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