НАБУ проводит обыски в Днепре в отношении фитнестренера Резниченко – источники
26 декабря Национальное антикоррупционное бюро проводит обыски в Днепре в отношении фитнестренера Яны Хланты, которая связана с главой Днепропетровской ОГА Валентином Резниченко, и фирма которой только во время полномасштабного вторжения РФ получила 1,5 млрд гривен на ремонт дорог в области.
Источник: собеседники "Украинской правды" в правоохранительных органах, журналистка "Схем" Наталья Седлецкая в Facebook
Детали: Один из источников издания сообщил, что в Днепре обыски проходят по 13 адресам.
По словам собеседника УП, следственные действия в том числе проходят в компании "Будинвестинжиниринг", у одного из владельцев компании Павла Чухно.
По данным источников "Схем", детективы НАБУ провели обыск также в рабочем кабинете Резниченко и в ряде профильных департаментов Днепропетровской ОВА.
Также следственные действия были по ряду других адресов, которые фигурируют в этом уголовном деле, начатом по статьям "злоупотребление властью или служебным положением", и "легализация доходов, полученных преступным путем".
По данным источников УП в правоохранительных органах, также НАБУ в рамках данного дела проводит обыски у координатора офиса президента "Большого строительства" Юрия Голика в коттеджном городке "Коник" в Киеве.
УП обратилась к Голику с просьбой прокомментировать обыски, но на момент публикации он не ответил.
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Предыстория:
- В начале ноября "Украинская правда" и "Схемы" обнародовали расследование о том, что Днепропетровская ОВА только за время полномасштабного вторжения России заплатила 1,5 миллиарда гривен фирме "Будинвест инжиниринг", которая принадлежит пополам фитнестренерке Яне Хланте, которая имела ряд совместных путешествий за границу с руководителем ОВА Валентином Резниченко, и менеджеру братьев Дубинских, которых ФБР разыскивает за финансовые махинации в США.
- По данному факту САП зарегистрировала фактовое уголовное производство, в котором нет подозреваемых.
- Офис президента на скандальное событие не отреагировал, Резниченко с должности не отстранили. Служебное расследование по этому делу не назначено.
- Советник руководителя ОП Михаил Подоляк отметил, что Офис президента будет ждать результатов расследования правоохранителей.
- Позже СМИ сообщили, что Резниченко и Хланта, чья фирма только во время полномасштабного вторжения РФ получила 1,5 млрд гривен на ремонт дорог в области, связаны с консультантом "Большого строительства" Юрием Голиком.