НАБУ проводит обыски в Днепре в отношении фитнестренера Резниченко – источники

26 декабря Национальное антикоррупционное бюро проводит обыски в Днепре в отношении фитнестренера Яны Хланты, которая связана с главой Днепропетровской ОГА Валентином Резниченко, и фирма которой только во время полномасштабного вторжения РФ получила 1,5 млрд гривен на ремонт дорог в области.

Источник: собеседники "Украинской правды" в правоохранительных органах, журналистка "Схем" Наталья Седлецкая в Facebook

Детали: Один из источников издания сообщил, что в Днепре обыски проходят по 13 адресам.

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По словам собеседника УП, следственные действия в том числе проходят в компании "Будинвестинжиниринг", у одного из владельцев компании Павла Чухно.

По данным источников "Схем", детективы НАБУ провели обыск также в рабочем кабинете Резниченко и в ряде профильных департаментов Днепропетровской ОВА.

Также следственные действия были по ряду других адресов, которые фигурируют в этом уголовном деле, начатом по статьям "злоупотребление властью или служебным положением", и "легализация доходов, полученных преступным путем".

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По данным источников УП в правоохранительных органах, также НАБУ в рамках данного дела проводит обыски у координатора офиса президента "Большого строительства" Юрия Голика в коттеджном городке "Коник" в Киеве.

УП обратилась к Голику с просьбой прокомментировать обыски, но на момент публикации он не ответил.

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