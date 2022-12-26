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НАБУ проводит обыски в Днепре в отношении фитнестренера Резниченко – источники

"Украинская правда"Понедельник, 26 декабря 2022, 13:51
НАБУ проводит обыски в Днепре в отношении фитнестренера Резниченко – источники
Яна Хланта. ФОТО С САЙТА DNEPR.SPORTY.UA

26 декабря Национальное антикоррупционное бюро проводит обыски в Днепре в отношении фитнестренера Яны Хланты, которая связана с главой Днепропетровской ОГА Валентином Резниченко, и фирма которой только во время полномасштабного вторжения РФ получила 1,5 млрд гривен на ремонт дорог в области.

Источник: собеседники "Украинской правды" в правоохранительных органах, журналистка "Схем" Наталья Седлецкая в Facebook

Детали: Один из источников издания сообщил, что в Днепре обыски проходят по 13 адресам.

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По словам собеседника УП, следственные действия в том числе проходят в компании "Будинвестинжиниринг", у одного из владельцев компании Павла Чухно.

По данным источников "Схем", детективы НАБУ провели обыск также в рабочем кабинете Резниченко и в ряде профильных департаментов Днепропетровской ОВА.

Также следственные действия были по ряду других адресов, которые фигурируют в этом уголовном деле, начатом по статьям "злоупотребление властью или служебным положением", и "легализация доходов, полученных преступным путем". 

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По данным источников УП в правоохранительных органах, также НАБУ в рамках данного дела проводит обыски у координатора офиса президента "Большого строительства" Юрия Голика в коттеджном городке "Коник" в Киеве.

УП обратилась к Голику с просьбой прокомментировать обыски, но на момент публикации он не ответил.

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Предыстория:

  • В начале ноября "Украинская правда" и "Схемы" обнародовали расследование о том, что Днепропетровская ОВА только за время полномасштабного вторжения России заплатила 1,5 миллиарда гривен фирме "Будинвест инжиниринг", которая принадлежит пополам фитнестренерке Яне Хланте, которая имела ряд совместных путешествий за границу с руководителем ОВА Валентином Резниченко, и менеджеру братьев Дубинских, которых ФБР разыскивает за финансовые махинации в США.
  • По данному факту САП зарегистрировала фактовое уголовное производство, в котором нет подозреваемых.
  • Офис президента на скандальное событие не отреагировал, Резниченко с должности не отстранили. Служебное расследование по этому делу не назначено. 
  • Советник руководителя ОП Михаил Подоляк отметил, что Офис президента будет ждать результатов расследования правоохранителей.
  • Позже СМИ сообщили, что Резниченко и Хланта, чья фирма только во время полномасштабного вторжения РФ получила 1,5 млрд гривен на ремонт дорог в области, связаны с консультантом "Большого строительства" Юрием Голиком.

Темы: ДнепрНАБУДнепропетровская областьдороги
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