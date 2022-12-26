У Харкові законсервували будівлю ОДА, зруйновану російськими ракетами

У будівлі Харківської обласної держадміністрації, в яку 1 березня влучили дві російські ракети, провели консерваційні роботи, подальшу долю будівлі буде вирішено згодом.

Джерело: начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у коментарі "Укрінформу"

Пряма мова: "Наразі ми можемо вести мову про те, щоби зберегти те, що можна зберегти. Тому ми зробили ряд консерваційних заходів для того, щоб не відбулися подальші руйнування, враховуючи можливі опади і те, що там немає даху чи вікон. Далі будемо робити експертизу, будемо робити проєкт.

Реклама:

Наша основна мета – зберегти історичну цінність цієї будівлі, фасадну частину. І разом з тим ми чітко розуміємо, що всередині потрібно буде будувати абсолютно нову будівлю за сучасними технологіями, бо конструктив дуже сильно постраждав, всередині монолітну частину маємо робити абсолютно нову".

Передісторія:

1 березня 2022 року в облдержадміністрацію (Будинок рад) на вулиці Сумській у Харкові влучили дві російські ракети. На час вибухів у будівлі знаходилися представники територіальної оборони, військові та волонтери. Розбір завалів тривав понад три тижні.

1 квітня голова Харківської військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що остаточна кількість жертв російського ракетного удару становить 29 осіб.

У червні Синєгубов розповів ЗМІ, що, згідно висновків експертів, будівля відновленню не підлягає.

Будинок рад у Харкові є пам’яткою архітектури. У будівлі перебували структурні підрозділи обласної ради, обласної державної адміністрації та деякі департаменти Харківської міської ради.