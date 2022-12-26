У Харкові законсервували будівлю ОДА, зруйновану російськими ракетами

У будівлі Харківської обласної держадміністрації, в яку 1 березня влучили дві російські ракети, провели консерваційні роботи, подальшу долю будівлі буде вирішено згодом.

Джерело: начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у коментарі "Укрінформу"

Пряма мова: "Наразі ми можемо вести мову про те, щоби зберегти те, що можна зберегти. Тому ми зробили ряд консерваційних заходів для того, щоб не відбулися подальші руйнування, враховуючи можливі опади і те, що там немає даху чи вікон. Далі будемо робити експертизу, будемо робити проєкт.

Наша основна мета – зберегти історичну цінність цієї будівлі, фасадну частину. І разом з тим ми чітко розуміємо, що всередині потрібно буде будувати абсолютно нову будівлю за сучасними технологіями, бо конструктив дуже сильно постраждав, всередині монолітну частину маємо робити абсолютно нову".

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