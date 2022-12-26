Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Харькове законсервировали здание ОГА, разрушенное российскими ракетами

"Украинская правда"Понедельник, 26 декабря 2022, 23:27
Разрушенная Харьковская ОГА

В здании Харьковской областной госадминистрации, в которое 1 марта попали две российские ракеты, провели консервационные работы, дальнейшая судьба здания будет решена позже.

Источник: начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в комментарии "Укринформу"

Прямая речь: "Сейчас мы можем говорить о том, чтобы сохранить то, что можно сохранить. Поэтому мы провели ряд консервационных мероприятий для того, чтобы не произошли дальнейшие разрушения, учитывая возможные осадки и то, что там нет крыши или окон. Далее будем делать экспертизу, будем делать проект. 

Наша основная цель – сохранить историческую ценность этого здания, фасадную часть. И вместе с тем мы четко понимаем, что внутри нужно будет строить совершенно новое здание по современным технологиям, потому что конструктив очень сильно пострадал, внутри монолитную часть должны делать абсолютно новую".

Предыстория:

  • 1 марта 2022 года в облгосадминистрацию (Дом советов) на улице Сумской в Харькове попали две российские ракеты. На время взрывов в здании находились представители территориальной обороны, военные и волонтеры. Разбор завалов длился более трех недель. 
  • 1 апреля глава Харьковской военной администрации Олег Синегубов сообщил, что окончательное количество жертв российского ракетного удара составляет 29 человек.
  • В июне Синегубов рассказал СМИ, что, согласно выводам экспертов, здание восстановлению не подлежит.
  • Дом советов в Харькове является памятником архитектуры. В здании находились структурные подразделения областного совета, областной государственной администрации и некоторые департаменты Харьковского городского совета.

Темы: Харьковвойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Ситуация с электричеством в Киеве стабилизируется – Yasno

фотоРоссияне обстреляли родильное отделение в Херсоне

Минкульт не собирается продлевать аренду главных храмов Лавры для УПЦ МП

Заявления Орбана демонстрируют патологическое пренебрежение к Украине и политическую близорукость - МИД

Двадцатка богатейших украинцев с февраля потеряла $20 млрд - рейтинг Forbes

В Украине арестовали имущество российского олигарха Усманова на почти 2 миллиарда

Все новости...
Харьков
Россияне обстреливают Харьковскую область
Харьковский драмтеатр не будет носить имя Пушкина – решение облсовета
Россияне ударили по Харькову – ОВА
Последние новости
21:56
В правительстве Британии опасаются экономических последствий вторжения Китая на Тайвань – СМИ
21:51
Одного из четырех украинцев, которые заблудились в горах в Румынии, нашли мертвым
21:34
НБУ установил требования к оплате цифрового контента для операторов
21:25
Данилов к УПЦ МП: Признайте, что принадлежите Москве, и отрекитесь от Путина-сатаны
21:12
Премьер Эстонии: язык образования - это вопрос национальной безопасности
20:52
В Армении раскритиковали РФ: принуждает к уступкам Азербайджану и присоединению к "Союзному государству"
20:42
Ситуация с электричеством в Киеве стабилизируется – Yasno
20:38
таблицыПочти 90% украинцев против возвращения в Советский Союз – опрос
20:28
фотоРоссияне обстреляли родильное отделение в Херсоне
20:19
Франция передает Польше два спутника наблюдения
Все новости...