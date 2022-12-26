В Харькове законсервировали здание ОГА, разрушенное российскими ракетами

В здании Харьковской областной госадминистрации, в которое 1 марта попали две российские ракеты, провели консервационные работы, дальнейшая судьба здания будет решена позже.

Источник: начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в комментарии "Укринформу"

Прямая речь: "Сейчас мы можем говорить о том, чтобы сохранить то, что можно сохранить. Поэтому мы провели ряд консервационных мероприятий для того, чтобы не произошли дальнейшие разрушения, учитывая возможные осадки и то, что там нет крыши или окон. Далее будем делать экспертизу, будем делать проект.

Наша основная цель – сохранить историческую ценность этого здания, фасадную часть. И вместе с тем мы четко понимаем, что внутри нужно будет строить совершенно новое здание по современным технологиям, потому что конструктив очень сильно пострадал, внутри монолитную часть должны делать абсолютно новую".

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