Окупанти готують "евакуацію" мешканців Енергодару – Спротив
Вівторок, 27 грудня 2022, 05:48
Росіяни готують так звану "евакуацію" мешканців тимчасово окупованого Енергодару Запорізької області.
Джерело: Центр національного спротиву
Деталі: У ЦНС повідомили, що для проведення "евакуації" Запорізька атомна електростанція має підготувати автобуси. Людей планують вивозити у кримське місто Джанкой.
"На початках "евакуація" добровільна, але надалі окупанти практикують примусове виселення", – повідомили у Спротиві.
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