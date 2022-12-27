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Окупанти готують "евакуацію" мешканців Енергодару – Спротив

"Українська правда"Вівторок, 27 грудня 2022, 04:48
Окупанти готують евакуацію мешканців Енергодару – Спротив
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З АРМІЯІНФОРМ

Росіяни готують так звану "евакуацію" мешканців тимчасово окупованого Енергодару Запорізької області.

Джерело: Центр національного спротиву

Деталі: У ЦНС повідомили, що для проведення "евакуації" Запорізька атомна електростанція має підготувати автобуси. Людей планують вивозити у кримське місто Джанкой.

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"На початках "евакуація" добровільна, але надалі окупанти практикують примусове виселення", – повідомили у Спротиві.

Теми: ЕнергодарокупаціяЗапорізька область
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