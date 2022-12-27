Оккупанты готовят "эвакуацию" жителей Энергодара – Сопротивление
Вторник, 27 декабря 2022, 04:48
Россияне готовят так называемую "эвакуацию" жителей временно оккупированного Энергодара Запорожской области.
Источник: Центр национального сопротивления
Детали: В ЦНС сообщили, что для проведения "эвакуации" Запорожская атомная электростанция должна подготовить автобусы. Людей планируют вывозить в крымский город Джанкой.
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"В начале "эвакуация" добровольная, но в дальнейшем оккупанты практикуют принудительное выселение", – сообщили в Сопротивлении.