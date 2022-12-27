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Оккупанты готовят "эвакуацию" жителей Энергодара – Сопротивление

"Украинская правда"Вторник, 27 декабря 2022, 05:48
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ИЗ АРМИЯИНФОРМ

Россияне готовят так называемую "эвакуацию" жителей временно оккупированного Энергодара Запорожской области.

Источник: Центр национального сопротивления

Детали: В ЦНС сообщили, что для проведения "эвакуации" Запорожская атомная электростанция должна подготовить автобусы. Людей планируют вывозить в крымский город Джанкой.

"В начале "эвакуация" добровольная, но в дальнейшем оккупанты практикуют принудительное выселение", – сообщили в Сопротивлении.

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Темы: ЭнергодароккупацияЗапорожская область
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