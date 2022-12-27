Оккупанты готовят "эвакуацию" жителей Энергодара – Сопротивление

Россияне готовят так называемую "эвакуацию" жителей временно оккупированного Энергодара Запорожской области.

Источник: Центр национального сопротивления

Детали: В ЦНС сообщили, что для проведения "эвакуации" Запорожская атомная электростанция должна подготовить автобусы. Людей планируют вывозить в крымский город Джанкой.

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"В начале "эвакуация" добровольная, но в дальнейшем оккупанты практикуют принудительное выселение", – сообщили в Сопротивлении.