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Під Москвою затримали 8 мобілізованих: втекли зі зброєю з-під Луганська – росЗМІ

Ірина БалачукВівторок, 27 грудня 2022, 11:48
Російський вояка. Фото ілюстративне з Telegram Міноборони РФ

У Підмосков'ї затримали 8 мобілізованих, які виїхали зі зброєю з Луганської області; військовослужбовцю з Камчатки дали 1,8 року в'язниці за відмову брати участь у бойових діях в Україні, а в Кабардино-Балкарії під час затримання вбили двох місцевих жителів, які нібито готували напад на військкомат.

Джерело: російський Telegram-канал "База"

Деталі: Повідомляють, що вісім чоловіків у віці від 20 до 44 років прийшли ввечері 26 грудня до відділку поліції в Подольську Московської області з автоматами і кулеметами. Вони заявили, що хочуть здати зброю.

З'ясувалося, що майже всіх, хто приїхав у відділок поліції, мобілізували в Калінінградській області, а після навчання направили під Луганськ.

Поліцейські викликали на місце військових слідчих. Мобілізованих відправили в одну з військових частин Підмосков'я, де вони чекатимуть рішення слідчих.

Водночас на Камчатці військовослужбовця Олексія Бреусова засудили до року і восьми місяців позбавлення волі за відмову брати участь у бойових діях в Україні. Справу було відкрито за ч. 2.1 статті 332 КК РФ "Невиконання наказу".

Повідомляється, що військовий відмовився воювати в Україні 6 жовтня. З чим була пов'язана його відмова – невідомо.

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Наразі засуджений оскаржує вирок до Тихоокеанського флотського суду.

Також повідомляється, що в Кабардино-Балкарії під час затримання вбили двох місцевих жителів, підозрюваних у нібито підготовці нападу на військкомат.

Зазначається, що 26 грудня проти 40-річного Мурата Шадова і 55-річного Тимура Маршенкулова порушили кримінальну справу щодо підготовки теракту. Їх вирішили затримати. За інформацією слідства, чоловіки були кілька разів засуджені і нібито були озброєні та могли чинити опір.

Повідомляють, що під час затримання в лісі на околиці Нальчика підозрювані нібито чинили опір співробітникам ФСБ і були вбиті вогнем у відповідь. При цьому наголошується, що правоохоронці не постраждали.

На місці перестрілки нібито знайшли автомат Калашникова, пістолет Макарова і саморобний вибуховий пристрій вагою 2 кг у тротиловому еквіваленті.

Передісторія:

Теми: Росіявійнамобілізаціявбивство
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