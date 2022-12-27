Під Москвою затримали 8 мобілізованих: втекли зі зброєю з-під Луганська – росЗМІ
У Підмосков'ї затримали 8 мобілізованих, які виїхали зі зброєю з Луганської області; військовослужбовцю з Камчатки дали 1,8 року в'язниці за відмову брати участь у бойових діях в Україні, а в Кабардино-Балкарії під час затримання вбили двох місцевих жителів, які нібито готували напад на військкомат.
Джерело: російський Telegram-канал "База"
Деталі: Повідомляють, що вісім чоловіків у віці від 20 до 44 років прийшли ввечері 26 грудня до відділку поліції в Подольську Московської області з автоматами і кулеметами. Вони заявили, що хочуть здати зброю.
З'ясувалося, що майже всіх, хто приїхав у відділок поліції, мобілізували в Калінінградській області, а після навчання направили під Луганськ.
Поліцейські викликали на місце військових слідчих. Мобілізованих відправили в одну з військових частин Підмосков'я, де вони чекатимуть рішення слідчих.
Водночас на Камчатці військовослужбовця Олексія Бреусова засудили до року і восьми місяців позбавлення волі за відмову брати участь у бойових діях в Україні. Справу було відкрито за ч. 2.1 статті 332 КК РФ "Невиконання наказу".
Повідомляється, що військовий відмовився воювати в Україні 6 жовтня. З чим була пов'язана його відмова – невідомо.
Наразі засуджений оскаржує вирок до Тихоокеанського флотського суду.
Також повідомляється, що в Кабардино-Балкарії під час затримання вбили двох місцевих жителів, підозрюваних у нібито підготовці нападу на військкомат.
Зазначається, що 26 грудня проти 40-річного Мурата Шадова і 55-річного Тимура Маршенкулова порушили кримінальну справу щодо підготовки теракту. Їх вирішили затримати. За інформацією слідства, чоловіки були кілька разів засуджені і нібито були озброєні та могли чинити опір.
Повідомляють, що під час затримання в лісі на околиці Нальчика підозрювані нібито чинили опір співробітникам ФСБ і були вбиті вогнем у відповідь. При цьому наголошується, що правоохоронці не постраждали.
На місці перестрілки нібито знайшли автомат Калашникова, пістолет Макарова і саморобний вибуховий пристрій вагою 2 кг у тротиловому еквіваленті.
Передісторія:
- 6 грудня повідомлялося, що в російському місті Новошахтинськ Ростовської області розшукують військового з кулеметом, який поранив поліцейського.
- 7 грудня у Ростовській області РФ затримали дезертира, який відкрив вогонь по співробітнику поліції з кулемета, – за даними ЗМІ, ним виявився боєць ПВК "Вагнер", завербований раніше в колонії.