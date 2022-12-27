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Под Москвой задержали 8 мобилизованных: бежали с оружием из-под Луганска – росСМИ

Ирина БалачукВторник, 27 декабря 2022, 11:48
Российский солдат. Фото иллюстративное из Telegram Минобороны РФ

В Подмосковье задержали 8 мобилизованных, которые уехали с оружием из Луганской области; военнослужащему с Камчатки дали 1,8 года тюрьмы за отказ участвовать в боевых действиях в Украине, а в Кабардино-Балкарии при задержании убили двух местных жителей, которые якобы готовили нападение на военкомат.

Источник: российский Telegram-канал "База"

Детали: Сообщается, что восемь мужчин в возрасте от 20 до 44 лет пришли вечером 26 декабря в отлел полиции Подольске Московской области с автоматами и пулеметами. Они заявили, что хотят сдать оружие.

Выяснилось, что почти все приехавшие в отдел полиции были мобилизованы в Калининградской области и после обучения направлены под Луганск.

Полицейские вызвали на место военных следователей. Мобилизованных отправили в одну из военных частей Подмосковья, где они будут дожидаться решения следователей.

В то же время на Камчатке военнослужащего Алексея Бреусова приговорили к году и восьми месяцам лишения свободы за отказ участвовать в боевых действиях в Украине. Дело было возбуждено по ч. 2.1 статьи 332 УК РФ "Неисполнение приказа".

Сообщается, что военный отказался воевать в Украине 6 октября. С чем был связан его отказ – неизвестно.

Сейчас осужденный обжалует приговор в Тихоокеанский флотский суд.

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Также сообщается, что в Кабардино-Балкарии при задержании убили двух местных жителей, подозреваемых в якобы подготовке нападения на военкомат.

Отмечается, что 26 декабря против 40-летнего Мурата Шадова и 55-летнего Тимура Маршенкулова возбудили уголовное дело о подготовке теракта. Их было решено задержать. По информации следствия, мужчины были судимы несколько раз и якобы были вооружены и могли оказать сопротивление.

Сообщается, что вовремя задержания в лесу на окраине Нальчика подозреваемые якобы оказали сопротивление сотрудникам ФСБ и были убиты ответным огнем. При этом отмечается, что правоохранители не пострадала.

На месте перестрелки якобы нашли автомат Калашникова, пистолет Макарова и самодельное взрывное устройство весом 2 кг в тротиловом эквиваленте.

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Темы: Росcиявойнамобилизацияубийство
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