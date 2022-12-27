Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Под Москвой задержали 8 мобилизованных: бежали с оружием из-под Луганска – росСМИ

Ирина БалачукВторник, 27 декабря 2022, 10:48
Под Москвой задержали 8 мобилизованных: бежали с оружием из-под Луганска – росСМИ
Российский солдат. Фото иллюстративное из Telegram Минобороны РФ

В Подмосковье задержали 8 мобилизованных, которые уехали с оружием из Луганской области; военнослужащему с Камчатки дали 1,8 года тюрьмы за отказ участвовать в боевых действиях в Украине, а в Кабардино-Балкарии при задержании убили двух местных жителей, которые якобы готовили нападение на военкомат.

Источник: российский Telegram-канал "База"

Детали: Сообщается, что восемь мужчин в возрасте от 20 до 44 лет пришли вечером 26 декабря в отлел полиции Подольске Московской области с автоматами и пулеметами. Они заявили, что хотят сдать оружие.

Выяснилось, что почти все приехавшие в отдел полиции были мобилизованы в Калининградской области и после обучения направлены под Луганск.

Реклама:

Полицейские вызвали на место военных следователей. Мобилизованных отправили в одну из военных частей Подмосковья, где они будут дожидаться решения следователей.

В то же время на Камчатке военнослужащего Алексея Бреусова приговорили к году и восьми месяцам лишения свободы за отказ участвовать в боевых действиях в Украине. Дело было возбуждено по ч. 2.1 статьи 332 УК РФ "Неисполнение приказа".

Сообщается, что военный отказался воевать в Украине 6 октября. С чем был связан его отказ – неизвестно.

ВИДЕО ДНЯ

Сейчас осужденный обжалует приговор в Тихоокеанский флотский суд.

Также сообщается, что в Кабардино-Балкарии при задержании убили двух местных жителей, подозреваемых в якобы подготовке нападения на военкомат.

Отмечается, что 26 декабря против 40-летнего Мурата Шадова и 55-летнего Тимура Маршенкулова возбудили уголовное дело о подготовке теракта. Их было решено задержать. По информации следствия, мужчины были судимы несколько раз и якобы были вооружены и могли оказать сопротивление.

Сообщается, что вовремя задержания в лесу на окраине Нальчика подозреваемые якобы оказали сопротивление сотрудникам ФСБ и были убиты ответным огнем. При этом отмечается, что правоохранители не пострадала.

На месте перестрелки якобы нашли автомат Калашникова, пистолет Макарова и самодельное взрывное устройство весом 2 кг в тротиловом эквиваленте.

Предыстория:

Темы: Росcиявойнамобилизацияубийство
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Росcия
Минобороны РФ пытается ограничить информацию о войне в Украине – ISW
Мэр Москвы заявил о массированной атаке дронов на Центральный федеральный округ
После разрушения самолетов в аэропорту Пскова отменены все рейсы
Последние новости
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
00:42
обновляетсяРоссия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
21:57
Экономические новости 28 декабря: индексации пенсий в 2024 может не быть, в Черном море подорвалось гражданское судно
21:41
Литовца с символикой "ЧВК Вагнер" задержали в аэропорту Вильнюса и оштрафовали
Все новости...
Реклама: