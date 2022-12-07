Дезертир із кулеметом, який стріляв у РФ по поліції, виявився бійцем "Вагнера" – ЗМІ

У Ростовській області РФ затримали дезертира, який 6 грудня відкрив вогонь по співробітнику поліції з кулемета, – за даними ЗМІ, ним виявився боєць ПВК "Вагнер", завербований раніше в колонії.

Джерело: губернатор Ростовської області Василь Голубєв у Telegram, Telegram-канал "База", російське пропагандистське видання "РИА Новости"

Пряма мова Голубєва: "Злочинця затримано. У результаті злагоджених оперативно-розшукових дій його виявили в порожній будівлі під Новошахтинськом. Проводяться слідчі дії".

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Деталі: "РИА Новости" з посиланням на МВС РФ повідомили, що затриманому 38-років і він уродженець іншого регіону.

За даними "Бази", затриманим дезертиром виявився боєць ПВК "Вагнер" Павло Ніколін.

Він відбував термін за крадіжку і розбій в уфімській ВК-4. Звідти його завербували в ПВК "Вагнер". Але 24 листопада Ніколін передумав воювати і втік.

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За інформацією "Бази", Ніколіна шукали близько доби і знайшли на покинутій свинофермі. Під час затримання він намагався чинити опір.

Що було раніше: 6 грудня Центр національного спротиву повідомив, що російська приватна військова компанія "Вагнер" отримала дозвіл на вербування ув’язнених на тимчасово окупованих територіях.

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