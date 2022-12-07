Дезертир із кулеметом, який стріляв у РФ по поліції, виявився бійцем "Вагнера" – ЗМІ
У Ростовській області РФ затримали дезертира, який 6 грудня відкрив вогонь по співробітнику поліції з кулемета, – за даними ЗМІ, ним виявився боєць ПВК "Вагнер", завербований раніше в колонії.
Джерело: губернатор Ростовської області Василь Голубєв у Telegram, Telegram-канал "База", російське пропагандистське видання "РИА Новости"
Пряма мова Голубєва: "Злочинця затримано. У результаті злагоджених оперативно-розшукових дій його виявили в порожній будівлі під Новошахтинськом. Проводяться слідчі дії".
Деталі: "РИА Новости" з посиланням на МВС РФ повідомили, що затриманому 38-років і він уродженець іншого регіону.
За даними "Бази", затриманим дезертиром виявився боєць ПВК "Вагнер" Павло Ніколін.
Він відбував термін за крадіжку і розбій в уфімській ВК-4. Звідти його завербували в ПВК "Вагнер". Але 24 листопада Ніколін передумав воювати і втік.
За інформацією "Бази", Ніколіна шукали близько доби і знайшли на покинутій свинофермі. Під час затримання він намагався чинити опір.
Що було раніше: 6 грудня Центр національного спротиву повідомив, що російська приватна військова компанія "Вагнер" отримала дозвіл на вербування ув’язнених на тимчасово окупованих територіях.
Передісторія:
- 6 грудня повідомлялося, що в російському місті Новошахтинськ Ростовської області розшукують військового з кулеметом, який поранив поліцейського.
- 13 листопада стало відомо, що громадянина Росії жорстоко стратили без суду і слідства, прив'язавши голову скотчем до бетону і вдаривши зверху кувалдою. Глава ПВК "Вагнер" Пригожин натякнув, що це справа рук його найманців. Можливо, за допомогою такого відео страти в Росії намагаються відбити у російських мобілізованих бажання здаватися в полон.
- Після публікації в мережі відео зі стратою кувалдою завербованого ПВК "Вагнер" колишнього ув'язненого Євгена Нужина, вербування зеків у колоніях Сибіру і Далекого Сходу тільки посилилося – лише в листопаді ПВК "мобілізувала" на війну засуджених щонайменше із шести регіонів за Уралом: із кожної колонії забирали 150-200 осіб.
- 22 листопада видання Politico повідомило, що депутати Європарламенту хочуть визнати приватну військову компанію "Вагнера" терористичною організацією.
- Власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин у відповідь на це запропонував передати Європарламенту кувалду з бутафорськими слідами крові.
- 23 листопада Європарламент визнав Росію державою-спонсором тероризму та закликав внести "Вагнер " до списку терористичних організацій Європейського Союзу.