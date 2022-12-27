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Третьему за месяц "слуге народа" объявили подозрение в недостоверном декларировании

Станислав ПогориловВторник, 27 декабря 2022, 12:42
Третьему за месяц слуге народа объявили подозрение в недостоверном декларировании
Юрий Камельчук, фото: Facebook

САП и НАБУ сообщили о подозрении в недостоверном декларировании очередному народному депутату от "Слуги народа", по данным источников УП, речь идет о Юрии Камельчуке.

Источник: пресс-служба САП

Дословно: "Установлено, что в декларации за 2020 год нардеп не указал квартиру на столичном Печерске стоимостью более 3,6 млн грн, которая находилась у него в аренде с октября 2019 по октябрь 2021 года для проживания в г. Киеве".

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Детали: Также народный избранник не указал непогашенное кредитное обязательство перед банковским учреждением на сумму более $48,8 тыс.

Антикоррупционеры говорят, что эти сведения подлежали обязательному декларированию, потому что кредитная задолженность превышала 50 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

УП обратилась к Камельчуку прокомментировать ситуацию, но на момент публикации он не ответил.

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Что предшествовало:

  • 14 декабря НАБУ и САП сообщили народному депутату Украины IX созыва о подозрении во внесении недостоверных данных в е-декларацию за 2020 год. По данным источника УП, речь идет о Владимире Гевко (фракция "Слуга народа").
  • 15 декабря подозрение во внесении недостоверных данных в декларации за 2020 год объявили народному депутату от "Слуги народа" Максиму Пашковскому. 

Темы: декларацииНАБУкоррупция
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