Третьему за месяц "слуге народа" объявили подозрение в недостоверном декларировании
САП и НАБУ сообщили о подозрении в недостоверном декларировании очередному народному депутату от "Слуги народа", по данным источников УП, речь идет о Юрии Камельчуке.
Источник: пресс-служба САП
Дословно: "Установлено, что в декларации за 2020 год нардеп не указал квартиру на столичном Печерске стоимостью более 3,6 млн грн, которая находилась у него в аренде с октября 2019 по октябрь 2021 года для проживания в г. Киеве".
Детали: Также народный избранник не указал непогашенное кредитное обязательство перед банковским учреждением на сумму более $48,8 тыс.
Антикоррупционеры говорят, что эти сведения подлежали обязательному декларированию, потому что кредитная задолженность превышала 50 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.
УП обратилась к Камельчуку прокомментировать ситуацию, но на момент публикации он не ответил.
Что предшествовало:
- 14 декабря НАБУ и САП сообщили народному депутату Украины IX созыва о подозрении во внесении недостоверных данных в е-декларацию за 2020 год. По данным источника УП, речь идет о Владимире Гевко (фракция "Слуга народа").
- 15 декабря подозрение во внесении недостоверных данных в декларации за 2020 год объявили народному депутату от "Слуги народа" Максиму Пашковскому.