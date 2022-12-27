По всей Украине звучала воздушная тревога

Скриншот с карты тревог по состоянию на 14:49

Днем 27 декабря по всей территории Украины объявляли воздушную тревогу.

Источник: карта тревог, "Беларускі Гаюн" в Telegram

Детали: В 14:42 сирены начали звучать в Киеве, через несколько минут сигналы тревоги распространились по всей территории страны.

Звук сирен означает угрозу ударов с воздуха. В это время необходимо пройти в укрытие.

"Беларускі Гаюн" сообщил, что в 14:07 в Мачулищах (Беларусь) взлетел самолет дальнего радиолокационного слежения Ил-76 А-50У "Сергей Атаянц".

А в 14:35 – МиГ-31К с регистрационным номером RF-95194.

Обновлено: В 16.27 тревогу начали снимать. "Беларускі Гаюн" сообщил, что истребитель и локационщик сели.

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