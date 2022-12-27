По всей Украине звучала воздушная тревога
Вторник, 27 декабря 2022, 15:31
Днем 27 декабря по всей территории Украины объявляли воздушную тревогу.
Источник: карта тревог, "Беларускі Гаюн" в Telegram
Детали: В 14:42 сирены начали звучать в Киеве, через несколько минут сигналы тревоги распространились по всей территории страны.
Реклама:
Звук сирен означает угрозу ударов с воздуха. В это время необходимо пройти в укрытие.
"Беларускі Гаюн" сообщил, что в 14:07 в Мачулищах (Беларусь) взлетел самолет дальнего радиолокационного слежения Ил-76 А-50У "Сергей Атаянц".
А в 14:35 – МиГ-31К с регистрационным номером RF-95194.
ВИДЕО ДНЯ
Обновлено: В 16.27 тревогу начали снимать. "Беларускі Гаюн" сообщил, что истребитель и локационщик сели.
Предыстория:
- 25 декабря власти дважды за день объявляли воздушную тревогу по всей территории Украины. В это время в Беларуси поднимали в воздух самолет дальнего радиолокационного слежения Ил-76 А-50У "Сергей Атаянц", МиГ-31К и другой истребитель.