Близько тисячі кримських татар втекли від мобілізації до Туреччини

Близько тисячі кримських татар вимушено виїхали до Туреччини після оголошення Росією мобілізації, у тому числі в тимчасово окупованому Криму.

Джерело: пресслужба Представництва президента України в Автономній Республіці Крим з посиланням на заступника міністра закордонних справ Туреччини Ясін Серіма

Дослівно: "Пан Серім зазначив, що з початку оголошення злочинної мобілізації на території РФ та окупованого Криму до Туреччини вимушено виїхали близько 1000 кримських татар".

Деталі: Постійна представниця Таміла Ташева зустрілася із заступником міністра під час візиту до Туреччини та подякувала МЗС, зокрема, за допомогу в організації Днів Криму в Туреччині.

Ташева відзначила підтримку Кримської платформи зі сторони Туреччини та її участь у самітах на найвищому рівні. Ясін Серім запевнив, що Туреччина й надалі підтримуватиме діяльність Кримської платформи.

Передісторія:

Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію в РФ 21 вересня. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що буде мобілізовано 300 тисяч резервістів.

Українська сторона наголосила, що мобілізація жителів окупованого Криму на війну проти України є воєнним злочином Російської Федерації, прокуратура АР Крим порадила жителям півострова у випадку призову в російську армію інформувати її про це й не вчиняти злочинів проти України.