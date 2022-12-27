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Близько тисячі кримських татар втекли від мобілізації до Туреччини

"Українська правда"Вівторок, 27 грудня 2022, 16:06
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Близько тисячі кримських татар вимушено виїхали до Туреччини після оголошення Росією мобілізації, у тому числі в тимчасово окупованому Криму.

Джерело: пресслужба Представництва президента України в Автономній Республіці Крим з посиланням на заступника міністра закордонних справ Туреччини Ясін Серіма

Дослівно: "Пан Серім зазначив, що з початку оголошення злочинної мобілізації на території РФ та окупованого Криму до Туреччини вимушено виїхали близько 1000 кримських татар".

Деталі: Постійна представниця Таміла Ташева зустрілася із заступником міністра під час візиту до Туреччини та подякувала МЗС, зокрема, за допомогу в організації Днів Криму в Туреччині. 

Ташева відзначила підтримку Кримської платформи зі сторони Туреччини та її участь у самітах на найвищому рівні. Ясін Серім запевнив, що Туреччина й надалі підтримуватиме діяльність Кримської платформи.

Передісторія: 

  • Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію в РФ 21 вересня. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що буде мобілізовано 300 тисяч резервістів. 
  • Українська сторона наголосила, що мобілізація жителів окупованого Криму на війну проти України є воєнним злочином Російської Федерації, прокуратура АР Крим порадила жителям півострова у випадку призову в російську армію інформувати її про це й не вчиняти злочинів проти України. 

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Теми: Криммобілізаціякримські татариТуреччина
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