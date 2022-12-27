Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Близько тисячі кримських татар втекли від мобілізації до Туреччини

"Українська правда"Вівторок, 27 грудня 2022, 15:06
Близько тисячі кримських татар втекли від мобілізації до Туреччини
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Близько тисячі кримських татар вимушено виїхали до Туреччини після оголошення Росією мобілізації, у тому числі в тимчасово окупованому Криму.

Джерело: пресслужба Представництва президента України в Автономній Республіці Крим з посиланням на заступника міністра закордонних справ Туреччини Ясін Серіма

Дослівно: "Пан Серім зазначив, що з початку оголошення злочинної мобілізації на території РФ та окупованого Криму до Туреччини вимушено виїхали близько 1000 кримських татар".

Реклама:

Деталі: Постійна представниця Таміла Ташева зустрілася із заступником міністра під час візиту до Туреччини та подякувала МЗС, зокрема, за допомогу в організації Днів Криму в Туреччині. 

Ташева відзначила підтримку Кримської платформи зі сторони Туреччини та її участь у самітах на найвищому рівні. Ясін Серім запевнив, що Туреччина й надалі підтримуватиме діяльність Кримської платформи.

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію в РФ 21 вересня. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що буде мобілізовано 300 тисяч резервістів. 
  • Українська сторона наголосила, що мобілізація жителів окупованого Криму на війну проти України є воєнним злочином Російської Федерації, прокуратура АР Крим порадила жителям півострова у випадку призову в російську армію інформувати її про це й не вчиняти злочинів проти України. 

Теми: Криммобілізаціякримські татариТуреччина
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
Крим
Супутник показав баржі-барикади від українських дронів біля Кримського мосту
Окупанти заявляють про вибухи в районі Севастопольської бухти
Окупаційний суд залишив без змін вирок кримському татарину за переказ коштів в Україну
Останні новини
04:31
Росіяни продовжують атакувати по лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна – звіт ISW
03:57
оновленоРосіяни запускали "Шахеди": під ударом був Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішний запуск твердопаливної балістичної ракети
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
Усі новини...
Реклама: