"Якщо вас примусово мобілізували, саботуйте накази": поради кримчанам від прокуратури

Мобілізація жителів окупованого Криму на війну проти України є воєнним злочином Російської Федерації, прокуратура АР Крим радить жителям півострова у випадку призову в російську армію інформувати її про це й не вчиняти злочинів проти України.

Джерело: прокуратура Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, її керівник Ігор Поночовний

Пряма мова Поночовного: "Мобілізація, яку проводить РФ в окупованому Криму, – черговий воєнний злочини проти громадян України, що мешкають на півострові".

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Деталі: Керівник прокуратури АРК зазначив, що російська влада з 2015 року незаконно примушувала кримчан служити в її збройних силах, щонайменше 34 тисячі осіб потрапили до ЗС РФ.

А з 21 вересня 2022 року, наголосив Поночовний, "кримчан примушують помирати за ідеї "руського міра" у війні проти своїх же громадян".

Відповідно до ст. 51 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни від 1949 року, державі-окупанту заборонено примушувати цивільне населення окупованої території служити в її збройних силах. Однак, виконуючи указ президента РФ Володимира Путіна, окупаційна влада в Криму проводить незаконну мобілізацію.

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Повістки кримчанам роздають на всій території півострова, особливо в місцях, де переважно проживають кримські татари.

Пряма мова Поночовного: "Наразі покинути територію півострова можливо тільки з дозволу військкоматів, які звісно таких дозволів не дають. Фактично, кримчани знаходяться перед вибором: смерть на війні або 10 років російської в’язниці.

У зв’язку з цим прокуратура автономії розпочала кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України). Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі".

Деталі: Прокуратура АРК рекомендує мешканцям півострова за можливості будь-яким способом покидати територію Криму, ухилятись від отримання повісток та походів до військкоматів.

Дослівно прокуратура АРК: "Якщо все-таки вас примусово мобілізували, саботуйте накази російських військових, не вчиняйте дій, що можуть призвести до жертв серед цивільного населення або руйнування цивільної інфраструктури. Адже в такому випадку ви будете відповідати за свої дії як воєнний злочинець, навіть якщо вас мобілізували примусово.

За найменшої можливості, здавайтесь у полон Збройним Силам України.

Якщо ви отримали повістку з військкомату, вас примусово мобілізували або у вас наявні відомості про інших примусово мобілізованих осіб – надсилайте інформацію до прокуратури автономії".

Деталі: Для зв'язку з прокуратурою АРК функціонує "гаряча лінія" + 38 (096) 700 1600 (Telegram, Viber, Whatsapp та Signal). Також інформацію можна надіслати на електронні пошти park.zvern@gmail.com та appeal@ark.gp.gov.ua.

Інформація буде перевірена у рамках відповідного кримінального провадження та врахована при вирішенні питання про наявність чи відсутність у діях особи складу злочину.

Така інформація буде підтвердженням того, що людина не є "добровольцем" із Криму, який вирішив взяти участь у так званій "спеціальній воєнній операції" (СВО), як називають війну у Кремлі.

Дослівно: "Якщо Ви добровільно приєднаєтесь до ЗС РФ та візьмете участь у війні проти України, ваші дії будуть кваліфіковані, як злочин проти основ національної безпеки".

Цьому передувало: Представництво президента України в Криму закликало мешканців окупованого півострова уникати мобілізації або здаватися в полон, а Меджліс кримськотатарського народу закликав до безстрокового протесту.

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