Около тисячи крымских татар сбежали от мобилизации в Турцию

Около тысячи крымских татар вынужденно выехали из временно оккупированного Крыма в Турцию после объявления Россией мобилизации, в том числе на захваченном полуострове.

Источник: пресс-служба Представительства президента Украины в Автономной Республике Крым со ссылкой на заместителя министра иностранных дел Турции Ясин Серима

Дословно: "Господин Серим отметил в частности, что с начала объявления преступной мобилизации на территории РФ и оккупированного Крыма в Турцию вынужденно выехали около 1000 крымских татар".

Детали: Постоянный представитель Тамила Ташева встретилась с заместителем министра во время визита в Турцию и поблагодарила МИД, в частности, за помощь в организации Дней Крыма в Турции.

Ташева отметила поддержку Крымской платформы со стороны Турции и ее участие в саммитах на высшем уровне. В свою очередь, Ясин Серим заверил, что Турция и в дальнейшем будет поддерживать деятельность Крымской платформы.

Предыстория:

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в РФ 21 сентября. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что будет мобилизовано 300 тысяч резервистов.

Украинская сторона отметила, что мобилизация жителей оккупированного Крыма на войну против Украины является военным преступлением Российской Федерации, прокуратура АР Крым посоветовала жителям полуострова в случае призыва в российскую армию информировать ее об этом и не совершать преступлений против Украины.