Около тисячи крымских татар сбежали от мобилизации в Турцию
Около тысячи крымских татар вынужденно выехали из временно оккупированного Крыма в Турцию после объявления Россией мобилизации, в том числе на захваченном полуострове.
Источник: пресс-служба Представительства президента Украины в Автономной Республике Крым со ссылкой на заместителя министра иностранных дел Турции Ясин Серима
Дословно: "Господин Серим отметил в частности, что с начала объявления преступной мобилизации на территории РФ и оккупированного Крыма в Турцию вынужденно выехали около 1000 крымских татар".
Детали: Постоянный представитель Тамила Ташева встретилась с заместителем министра во время визита в Турцию и поблагодарила МИД, в частности, за помощь в организации Дней Крыма в Турции.
Ташева отметила поддержку Крымской платформы со стороны Турции и ее участие в саммитах на высшем уровне. В свою очередь, Ясин Серим заверил, что Турция и в дальнейшем будет поддерживать деятельность Крымской платформы.
Предыстория:
- Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в РФ 21 сентября. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что будет мобилизовано 300 тысяч резервистов.
- Украинская сторона отметила, что мобилизация жителей оккупированного Крыма на войну против Украины является военным преступлением Российской Федерации, прокуратура АР Крым посоветовала жителям полуострова в случае призыва в российскую армию информировать ее об этом и не совершать преступлений против Украины.