Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Около тисячи крымских татар сбежали от мобилизации в Турцию

"Украинская правда"Вторник, 27 декабря 2022, 16:06
Иллюстративное фото из открытых источников

Около тысячи крымских татар вынужденно выехали из временно оккупированного Крыма в Турцию после объявления Россией мобилизации, в том числе на захваченном полуострове. 

Источник: пресс-служба Представительства президента Украины в Автономной Республике Крым со ссылкой на заместителя министра иностранных дел Турции Ясин Серима

Дословно: "Господин Серим отметил в частности, что с начала объявления преступной мобилизации на территории РФ и оккупированного Крыма в Турцию вынужденно выехали около 1000 крымских татар".

Детали: Постоянный представитель Тамила Ташева встретилась с заместителем министра во время визита в Турцию и поблагодарила МИД, в частности, за помощь в организации Дней Крыма в Турции. 

Ташева отметила поддержку Крымской платформы со стороны Турции и ее участие в саммитах на высшем уровне. В свою очередь, Ясин Серим заверил, что Турция и в дальнейшем будет поддерживать деятельность Крымской платформы.

Предыстория: 

  • Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в РФ 21 сентября. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что будет мобилизовано 300 тысяч резервистов. 
  • Украинская сторона отметила, что мобилизация жителей оккупированного Крыма на войну против Украины является военным преступлением Российской Федерации, прокуратура АР Крым посоветовала жителям полуострова в случае призыва в российскую армию информировать ее об этом и не совершать преступлений против Украины. 

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Крыммобилизациякрымские татарыТурция
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

фото Бизнесмена и экс-депутата Жеваго задержали в Куршевеле – ГБР

Министр обороны Италии: под угрозой поражения РФ может применить тактическое ядерное оружие

фото, дополненоОтец с 7-летним сыном подорвались на мине на Харьковщине

Попытки россиян захватить Бахмут близятся к кульминации: у них уже нехватка солдат и снарядов – ISW

Дефицит в энергосистеме вырос из-за остановки некоторых блоков, области получили лимиты

В Беларуси трех "рельсовых партизан" приговорили к более чем 20 годам заключения

Все новости...
Крым
Буданов: Украина вернет Крым силой и дипломатией
В оккупированном Крыму продолжается скрытая мобилизация – ЦНС
"Передовые позиции", которые посещал Шойгу, оказались на севере Крыма – СМИ
Последние новости
14:02
Зеленский и гендиректор BlackRock договорились о координации в проектах восстановления Украины
13:38
Россияне запретили в Мариуполе массовые мероприятия на новогодние праздники
13:30
Рынок недвижимости понемногу восстанавливается, но есть нюансы. Прогнозы на 2023-й год
13:25
фото Бизнесмена и экс-депутата Жеваго задержали в Куршевеле – ГБР
13:22
обновлено от 11:25По всей Украине раздавалась воздушная тревога
13:11
Глава Минобороны Франции прибыл в Киев
13:05
Средний чек вырос, но из-за инфляции: как работали кафе и рестораны в 2022 году
13:03
Россияне обстреляли село на Херсонщине: ранен ребенок
12:48
Кремль заявил, что даже в случае "мира" с Украиной не уйдет с оккупированных земель
12:46
Курс валют на 28 декабря: наличная гривня укрепилась
Все новости...