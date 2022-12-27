Около тисячи крымских татар сбежали от мобилизации в Турцию

Около тысячи крымских татар вынужденно выехали из временно оккупированного Крыма в Турцию после объявления Россией мобилизации, в том числе на захваченном полуострове.

Источник: пресс-служба Представительства президента Украины в Автономной Республике Крым со ссылкой на заместителя министра иностранных дел Турции Ясин Серима

Дословно: "Господин Серим отметил в частности, что с начала объявления преступной мобилизации на территории РФ и оккупированного Крыма в Турцию вынужденно выехали около 1000 крымских татар".

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Детали: Постоянный представитель Тамила Ташева встретилась с заместителем министра во время визита в Турцию и поблагодарила МИД, в частности, за помощь в организации Дней Крыма в Турции.

Ташева отметила поддержку Крымской платформы со стороны Турции и ее участие в саммитах на высшем уровне. В свою очередь, Ясин Серим заверил, что Турция и в дальнейшем будет поддерживать деятельность Крымской платформы.

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