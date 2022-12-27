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Около тисячи крымских татар сбежали от мобилизации в Турцию

"Украинская правда"Вторник, 27 декабря 2022, 15:06
Около тисячи крымских татар сбежали от мобилизации в Турцию
Иллюстративное фото из открытых источников

Около тысячи крымских татар вынужденно выехали из временно оккупированного Крыма в Турцию после объявления Россией мобилизации, в том числе на захваченном полуострове. 

Источник: пресс-служба Представительства президента Украины в Автономной Республике Крым со ссылкой на заместителя министра иностранных дел Турции Ясин Серима

Дословно: "Господин Серим отметил в частности, что с начала объявления преступной мобилизации на территории РФ и оккупированного Крыма в Турцию вынужденно выехали около 1000 крымских татар".

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Детали: Постоянный представитель Тамила Ташева встретилась с заместителем министра во время визита в Турцию и поблагодарила МИД, в частности, за помощь в организации Дней Крыма в Турции. 

Ташева отметила поддержку Крымской платформы со стороны Турции и ее участие в саммитах на высшем уровне. В свою очередь, Ясин Серим заверил, что Турция и в дальнейшем будет поддерживать деятельность Крымской платформы.

Предыстория: 

ВИДЕО ДНЯ
  • Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в РФ 21 сентября. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что будет мобилизовано 300 тысяч резервистов. 
  • Украинская сторона отметила, что мобилизация жителей оккупированного Крыма на войну против Украины является военным преступлением Российской Федерации, прокуратура АР Крым посоветовала жителям полуострова в случае призыва в российскую армию информировать ее об этом и не совершать преступлений против Украины. 

Темы: Крыммобилизациякрымские татарыТурция
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