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Лукашенко полетів до Путіна

Валентина РоманенкоСубота, 24 грудня 2022, 10:02
Лукашенко полетів до Путіна
фото БелТА

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вирушив із робочим візитом до Російської Федерації.

Джерело: держінформагентство БелТА, підконтрольний Лукашенку Telegram-канал "Пул первого"

Деталі: Згідно з анонсованою програмою візиту, в підмосковному Зоряному містечку Лукашенко на запрошення Путіна відвідає Науково-дослідний випробувальний центр підготовки космонавтів імені Ю. А. Гагаріна, де наразі проходять відбір кандидати на політ у космос від Білорусі.

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Повідомляється, що під час робочого візиту Лукашенко також візьме участь у неформальній зустрічі глав держав - учасниць СНД 26-27 грудня в Санкт-Петербурзі.

Лідери країн підіб'ють підсумки 2022 року, що минає, обговорять плани щодо подальшої взаємодії в найактуальніших для Співдружності сферах, зазначає БелТА.

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Теми: ЛукашенкоПутінБілорусьРосія
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