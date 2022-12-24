Лукашенко полетів до Путіна

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вирушив із робочим візитом до Російської Федерації.

Джерело: держінформагентство БелТА, підконтрольний Лукашенку Telegram-канал "Пул первого"

Деталі: Згідно з анонсованою програмою візиту, в підмосковному Зоряному містечку Лукашенко на запрошення Путіна відвідає Науково-дослідний випробувальний центр підготовки космонавтів імені Ю. А. Гагаріна, де наразі проходять відбір кандидати на політ у космос від Білорусі.

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Повідомляється, що під час робочого візиту Лукашенко також візьме участь у неформальній зустрічі глав держав - учасниць СНД 26-27 грудня в Санкт-Петербурзі.

Лідери країн підіб'ють підсумки 2022 року, що минає, обговорять плани щодо подальшої взаємодії в найактуальніших для Співдружності сферах, зазначає БелТА.

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