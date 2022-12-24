Лукашенко полетів до Путіна
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вирушив із робочим візитом до Російської Федерації.
Джерело: держінформагентство БелТА, підконтрольний Лукашенку Telegram-канал "Пул первого"
Деталі: Згідно з анонсованою програмою візиту, в підмосковному Зоряному містечку Лукашенко на запрошення Путіна відвідає Науково-дослідний випробувальний центр підготовки космонавтів імені Ю. А. Гагаріна, де наразі проходять відбір кандидати на політ у космос від Білорусі.
Повідомляється, що під час робочого візиту Лукашенко також візьме участь у неформальній зустрічі глав держав - учасниць СНД 26-27 грудня в Санкт-Петербурзі.
Лідери країн підіб'ють підсумки 2022 року, що минає, обговорять плани щодо подальшої взаємодії в найактуальніших для Співдружності сферах, зазначає БелТА.
Передісторія:
- 19 грудня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко і незмінний понад 20 років лідер Росії Володимир Путін зустрілися у Мінську (Білорусь).
- Російський і білоруський диктатори, за словами Путіна, обговорили спільне виробництво нової військової технік, подальші військові навчання та підготовку білоруських військових льотчиків.
- Лукашенко похвалився, що в Білорусі на бойове чергування поставили зенітний ракетний комплекс С-400 і ракетний комплекс "Іскандер".