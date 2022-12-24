Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Лукашенко полетів до Путіна

Валентина РоманенкоСубота, 24 грудня 2022, 11:02
фото БелТА

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вирушив із робочим візитом до Російської Федерації.

Джерело: держінформагентство БелТА, підконтрольний Лукашенку Telegram-канал "Пул первого"

Деталі: Згідно з анонсованою програмою візиту, в підмосковному Зоряному містечку Лукашенко на запрошення Путіна відвідає Науково-дослідний випробувальний центр підготовки космонавтів імені Ю. А. Гагаріна, де наразі проходять відбір кандидати на політ у космос від Білорусі.

Повідомляється, що під час робочого візиту Лукашенко також візьме участь у неформальній зустрічі глав держав - учасниць СНД 26-27 грудня в Санкт-Петербурзі.

Лідери країн підіб'ють підсумки 2022 року, що минає, обговорять плани щодо подальшої взаємодії в найактуальніших для Співдружності сферах, зазначає БелТА.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ

Підписуйся на наш канал в Telegram

Теми: ЛукашенкоПутінБілорусьРосія
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

мапаПо всій Україні повітряна тривога – у Білорусі підняли винищувачі

Росіяни сповільнили наступ на Бахмут і хочуть тактичну або оперативну паузу – ISW

Під час розмінування Херсонщини загинули троє рятувальників

ПЦУ і УГКЦ спільно думатимуть над реформою церковного календаря

Путін уже програв війну, як Гітлер у 1943 – віцепрезидент Єврокомісії

відео"Ми не чекатимемо дива, ми творитимемо його самі": Зеленський привітав українців з Різдвом

Усі новини...
Лукашенко
Лукашенко зібрався в Зоряне містечко, а тоді до Путіна
Режим Лукашенка почав "полювання" на дописувачів каналу "Беларускі Гаюн"
Лукашенко зібрав військових і силовиків: говорять про переміщення своїх військ біля України
Останні новини
10:55
Зеленський виступить у Раді – джерела
10:42
відео Українські захисники відпрацювали знищення ворога на Київщині
10:38
фото, відеоУ Росії нова масштабна пожежа – горів ТЦ на Кубані
10:35
фотоЯкою була новорічна ялинка у вільному Маріуполі рік тому і як вона виглядає зараз
10:32
В уряді Німеччини виступили за надання права голосувати на виборах з 16 років
10:10
Росіяни за минулу добу убили 16 цивільних на Херсонщині
09:55
Ще понад 600 росіян ліквідували в Україні
09:41
фотоБронетранспортер з Санта-Клаусами заблокував дорожній рух в англійському селі
09:26
мапаПо всій Україні повітряна тривога – у Білорусі підняли винищувачі
09:18
Під час стрілянини в Ганновері постраждали троє людей
Усі новини...