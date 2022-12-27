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Пограничники пока не фиксируют наступательной группировки в Беларуси

Валентина РоманенкоВторник, 27 декабря 2022, 17:04
Андрей Демченко. фото медиацентра "Украина - Укринформ".

Пограничники пока не фиксируют создания в Беларуси наступательной группировки, которая была бы готова по состоянию на сейчас вторгнуться с территории РБ.

Источник: спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко на брифинге в медиацентре "Украина - Укринформ"

Прямая речь: "Ситуация на белорусском направлении остается полностью контролируемой, хотя несколько напряженной, особенно в информационном поле. Беларусь, к сожалению, не прекращает поддерживать Россию в войне, которую та развязала против нашего государства...

Беларусь и Россия постоянно нагнетают ситуацию, делая такой акцент на этом направлении... В то же время создание необходимой наступательной группировки, которая была бы готова на данный момент осуществить вторжение в Украину с этого направления, пока не отмечается".

Детали: Демченко заверил, что подразделения Государственной пограничной службы Украины и другие составляющие Сил обороны готовы к развитию ситуации в любом варианте.

Напомним: Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов объяснял тактику россиян, которые устраивают "карусели" в Беларуси, чтобы держать Украину в напряжении. По словам начальника ГУР, никакие разведданные не указывают на непосредственную угрозу со стороны Беларуси.

24 декабря самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко отправился с рабочим визитом в Российскую Федерацию. 

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Темы: Беларусьвойна
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