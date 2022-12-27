Мінкульт не збирається продовжувати оренду головних храмів Лаври для УПЦ МП

Міністерство культури та інформаційної політики буде рекомендувати не продовжувати з УПЦ МП оренду двох храмів Києво-Печерської лаври.

Джерело: голова Мінкульту Олександр Ткаченко в ефірі національного телемарафону, передає "Радіо Свобода"

Пряма мова: "Дійсно, спливає угода про оренду Успенського та Трапезного храмів у Верхній Лаврі. Відповідно, до нас звернувся директор заповідника щодо інформування цього питання. Ми, на виконання указу президента щодо перевірки стану справ використання майна Лаври, будемо рекомендувати таку угоду не продовжувати".

Деталі: За його словами, було створено міжвідомчу урядову комісію щодо використання майна Лаври, тому поки триватиме перевірка, ці приміщення не використовуватимуть.

Пряма мова: "З огляду на те, що на Верхній Лаврі закінчується термін оренди, до того моменту, поки перевірка не буде завершена, таке використання унеможливлюється. Щодо іншого майна – є угоди, які тривають і поки що будуть продовжені до завершення такої перевірки".

Більше деталей: Щодо майбутнього приміщень Нижньої Лаври Ткаченко нагадав, що у 2013 році з УПЦ МП була укладена безстрокова угода. "Але є указ і міжвідомча комісія. Нам доведеться перевірити, чи не було там порушень, і з огляду на це ухвалювати рішення", – пояснив міністр.​

Що передувало: Намісник Свято-Успенської Києво-Печерської лаври митрополит Павло Лебідь звернувся до президента Володимира Зеленського з проханням не забирати в Української православної церкви Московського патріархату два храми на території Лаври.