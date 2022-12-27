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Мінкульт не збирається продовжувати оренду головних храмів Лаври для УПЦ МП

Євген КізіловВівторок, 27 грудня 2022, 16:48
Мінкульт не збирається продовжувати оренду головних храмів Лаври для УПЦ МП
фото упц мп

Міністерство культури та інформаційної політики буде рекомендувати не продовжувати з УПЦ МП оренду двох храмів Києво-Печерської лаври.

Джерело: голова Мінкульту Олександр Ткаченко в ефірі національного телемарафону, передає "Радіо Свобода"

Пряма мова: "Дійсно, спливає угода про оренду Успенського та Трапезного храмів у Верхній Лаврі. Відповідно, до нас звернувся директор заповідника щодо інформування цього питання. Ми, на виконання указу президента щодо перевірки стану справ використання майна Лаври, будемо рекомендувати таку угоду не продовжувати".

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Деталі: За його словами, було створено міжвідомчу урядову комісію щодо використання майна Лаври, тому поки триватиме перевірка, ці приміщення не використовуватимуть.

Пряма мова: "З огляду на те, що на Верхній Лаврі закінчується термін оренди, до того моменту, поки перевірка не буде завершена, таке використання унеможливлюється. Щодо іншого майна – є угоди, які тривають і поки що будуть продовжені до завершення такої перевірки".

Більше деталей: Щодо майбутнього приміщень Нижньої Лаври Ткаченко нагадав, що у 2013 році з УПЦ МП була укладена безстрокова угода. "Але є указ і міжвідомча комісія. Нам доведеться перевірити, чи не було там порушень, і з огляду на це ухвалювати рішення", – пояснив міністр.​

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: Намісник Свято-Успенської Києво-Печерської лаври митрополит Павло Лебідь звернувся до президента Володимира Зеленського з проханням не забирати в Української православної церкви Московського патріархату два храми на території Лаври.

Теми: УПЦ МПКиївцерква
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