Минкульт не собирается продлевать аренду главных храмов Лавры для УПЦ МП

Министерство культуры и информационной политики будет рекомендовать не продлевать с УПЦ МП аренду двух храмов Киево-Печерской лавры.

Источник: глава Минкульта Александр Ткаченко в эфире национального телемарафона, передает "Радио Свобода"

Прямая речь: "Действительно, истекает соглашение об аренде Успенского и Трапезного храмов в Верхней Лавре. Соответственно, к нам обратился директор заповедника касательно информирования по этому вопросу. Мы, во исполнение указа президента по проверке состояния дел с использованием имущества Лавры, будем рекомендовать такое соглашение не продлевать".

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Детали: По его словам, была создана межведомственная правительственная комиссия по использованию имущества Лавры, поэтому пока будет продолжаться проверка, эти помещения не будут использовать.

Прямая речь: "Учитывая то, что на Верхней Лавре заканчивается срок аренды, до того момента, пока проверка не будет завершена, такое использование исключается. Относительно другого имущества - есть соглашения, которые продолжаются и пока будут продолжены до завершения такой проверки".

Больше деталей: Относительно будущего помещений Нижней Лавры Ткаченко напомнил, что в 2013 году с УПЦ МП было заключено бессрочное соглашение. "Но есть указ и межведомственная комиссия. Нам придется проверить, не было ли там нарушений, и с учетом этого принимать решение", - пояснил министр.

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Что предшествовало: Наместник Свято-Успенской Киево-Печерской лавры митрополит Павел Лебедь обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой не забирать у Украинской православной церкви Московского патриархата два храма на территории Лавры.