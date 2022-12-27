Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Минкульт не собирается продлевать аренду главных храмов Лавры для УПЦ МП

Евгений КизиловВторник, 27 декабря 2022, 16:48
Минкульт не собирается продлевать аренду главных храмов Лавры для УПЦ МП
фото упц мп

Министерство культуры и информационной политики будет рекомендовать не продлевать с УПЦ МП аренду двух храмов Киево-Печерской лавры.

Источник: глава Минкульта Александр Ткаченко в эфире национального телемарафона, передает "Радио Свобода"

Прямая речь: "Действительно, истекает соглашение об аренде Успенского и Трапезного храмов в Верхней Лавре. Соответственно, к нам обратился директор заповедника касательно информирования по этому вопросу. Мы, во исполнение указа президента по проверке состояния дел с использованием имущества Лавры, будем рекомендовать такое соглашение не продлевать".

Реклама:

Детали: По его словам, была создана межведомственная правительственная комиссия по использованию имущества Лавры, поэтому пока будет продолжаться проверка, эти помещения не будут использовать.

Прямая речь: "Учитывая то, что на Верхней Лавре заканчивается срок аренды, до того момента, пока проверка не будет завершена, такое использование исключается. Относительно другого имущества - есть соглашения, которые продолжаются и пока будут продолжены до завершения такой проверки".

Больше деталей: Относительно будущего помещений Нижней Лавры Ткаченко напомнил, что в 2013 году с УПЦ МП было заключено бессрочное соглашение. "Но есть указ и межведомственная комиссия. Нам придется проверить, не было ли там нарушений, и с учетом этого принимать решение", - пояснил министр.

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: Наместник Свято-Успенской Киево-Печерской лавры митрополит Павел Лебедь обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой не забирать у Украинской православной церкви Московского патриархата два храма на территории Лавры.

Темы: УПЦ МПКиевцерковь
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
УПЦ МП
В Киеве женщине, которая ждала Россию и отстаивала УПЦ МП в лавре, объявили подозрение
Собор УПЦ МП в Каневе хотят передать государству
У Митрополита Павла диагностировали острый инфаркт – адвокат
Последние новости
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
00:42
обновляетсяРоссия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
21:57
Экономические новости 28 декабря: индексации пенсий в 2024 может не быть, в Черном море подорвалось гражданское судно
21:41
Литовца с символикой "ЧВК Вагнер" задержали в аэропорту Вильнюса и оштрафовали
Все новости...
Реклама: