В УПЦ МП відреагували на рішення КС: назву міняти не збираються

Юрист Української православної церкви Московського патріархату прокоментував рішення Конституційного суду, за яким церква повинна відображати у своїй назві приналежність до Росії. Запевняє, що рішення КС не зобов’язує УПЦ МП міняти свою назву.

Джерело: голова юридичного відділу УПЦ МП протоієрей Олександр Бахов на сайті церкви

Пряма мова: "Конституційний суд України визнав закон про перейменування конституційним. Водночас слід зазначити, що рішення Конституційного суду не зобов’язує Українську православну церкву (Московського патріархату - УП) змінити свою назву, воно лише стосується відповідності закону про перейменування Конституції України".

Деталі: Юрист нагадує, що "в самому законі відсутня будь-яка згадка" про УПЦ МП.

Пряма мова: "Статутні документи свідчать, що УПЦ (МП) зареєстрована відповідно до українського законодавства, її засновником є Собор УПЦ (МП), її релігійний центр, як і всі органи управління, знаходяться в місті Києві. Тож всі спроби примусово застосувати цей закон до УПЦ (МП) збільшить випадки порушення права на свободу совісті та віросповідання в Україні…

Таким чином, не дивлячись на рішення Конституційного суду, слід зазначити, що на сьогодні відсутні будь-які законні підстави для зміни назви релігійних організацій, що належать до Української православної церкви (Московського патріархату)".

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