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КС визнав конституційним закон, який зобов'язує УПЦ МП вказати приналежність до Росії

Валентина РоманенкоВівторок, 27 грудня 2022, 15:18
пропагандистська література РФ, виявлена при обшуках в УПЦ МП. фото СБУ

Конституційний суд визнав таким, що відповідає Конституції, закон, згідно з яким Українська православна церква Московського патріархату має змінити назву і вказати свою приналежність до Росії.

Джерело: пресслужба КС

Деталі: Рішення винесено 27 грудня.

Вказано, що КС  врахував рішення Європейського суду з прав людини у справі Ільїн та інші проти України, де зокрема зазначено: "сам факт того, що держава вимагає від релігійної організації, що бажає бути зареєстрованою, взяти назву, яка унеможливлює введення в оману вірян та суспільство загалом і завдяки якій є можливим її відрізняти від уже наявних організацій, у принципі, можна вважати виправданим обмеженням її права вільно обирати свою назву".

Ухвалений закон зобов’язав релігійні об’єднання відображати належність до релігійної організації (об’єднання) за межами України, до якої вона входить, шляхом обов’язкового відтворення у своїй назві повної статутної назви такої релігійної організації.

Також цей закон установив обмеження в умовах війни доступу священнослужителів, релігійних проповідників, наставників релігійних організацій, керівний центр (управління) якої знаходиться за межами України в державі, яка законом визнана такою, що здійснила військову агресію проти України та/або тимчасово окупувала частину території України до частин, з’єднань ЗСУ та інших військових формувань України у місцях їхньої дислокації або інших військових формувань України у місцях їхньої дислокації або інших обмежень, передбачених законом.

Зазначається, що текст рішення та його резюме буде оприлюднено на офіційному вебсайті Конституційного суду 28 грудня 2022 року.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • 20 грудня 2018 року Верховна Рада проголосувала за проект закону №5309 згідно з яким Українська православна церква Московського патріархату має змінити назву і вказати свою приналежність до Росії. Хоча саме назва УПЦ МП не була зазначена в законі.
  • Речник УПЦ МП архієпископ Климент заявив: "Цей закон до нашої церкви ніякого стосунку не має, тому що жодним чином ніде не прописано, що ми маємо стосунок, субординацію, керування з якимось закордонним центром, де є держава-агресор". 
  • Пізніше в УПЦ МП заявили, що законопроєкт №5309 щодо перейменування церкви порушує право на свободу віросповідання та дискримінує за релігійною ознакою мільйони віруючих громадян України і закликали президента Петра Порошенка ветувати його.
  • 22 грудня вказаний закон підписав 5-ий президент України Петро Порошенко.
  • Українська православна церква Московського патріархату заявила, що ініціюватиме звернення до Конституційного суду щодо закону, який зобов'язує її вказати в назві приналежність до Росії. Його подали 49 народних депутатів, в основному – представники партії ОПЗЖ.

Теми: УПЦ МПКС
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