В УПЦ МП отреагировали на решение КС: название менять не собираются
Юрист Украинской православной церкви Московского патриархата прокомментировал решение Конституционного суда, по которому церковь должна отражать в своем названии принадлежность к России. Уверяет, что решение КС не обязывает УПЦ МП менять свое название.
Источник: глава юридического отдела УПЦ МП протоиерей Александр Бахов на сайте церкви
Прямая речь: "Конституционный суд Украины признал закон о переименовании конституционным. В то же время следует отметить, что решение Конституционного суда не обязывает Украинскую православную церковь (Московского патриархата - УП) изменить свое название, оно лишь касается соответствия закона о переименовании Конституции Украины".
Детали: Юрист напоминает, что "в самом законе отсутствует любое упоминание" УПЦ МП.
Прямая речь: "Уставные документы свидетельствуют, что УПЦ (МП) зарегистрирована в соответствии с украинским законодательством, ее основателем является Собор УПЦ (МП), ее религиозный центр, как и все органы управления, находятся в городе Киеве. Поэтому все попытки принудительно применить этот закон к УПЦ (МП) увеличат случаи нарушения права на свободу совести и вероисповедания в Украине...
Таким образом, несмотря на решение Конституционного суда, следует отметить, что на сегодня отсутствуют какие-либо законные основания для изменения названия религиозных организаций, принадлежащих к Украинской православной церкви (Московского патриархата)".
Что предшествовало:
- 27 декабря Конституционный суд признал соответствующим Конституции закон, согласно которому УПЦ МП должна изменить название и указать свою принадлежность к России.
- 20 декабря 2018 года Верховная Рада проголосовала за закон, согласно которому Украинская православная церковь Московского патриархата должна изменить название и указать свою принадлежность к России. При этом именно название УПЦ МП не было указано в законе.
- Спикер УПЦ МП архиепископ Климент заявил: "Этот закон к нашей церкви никакого отношения не имеет, так как никак нигде не прописано, что мы имеем отношение, субординацию, управление с каким-то зарубежным центром, где есть государства-агрессора".
- Позднее Украинская православная церковь Московского патриархата заявила, что будет инициировать обращение в Конституционный суд относительно этого закона. Обращение подали 49 народных депутатов, в основном - представители партии ОПЗЖ.