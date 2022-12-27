В УПЦ МП отреагировали на решение КС: название менять не собираются

Юрист Украинской православной церкви Московского патриархата прокомментировал решение Конституционного суда, по которому церковь должна отражать в своем названии принадлежность к России. Уверяет, что решение КС не обязывает УПЦ МП менять свое название.

Источник: глава юридического отдела УПЦ МП протоиерей Александр Бахов на сайте церкви

Прямая речь: "Конституционный суд Украины признал закон о переименовании конституционным. В то же время следует отметить, что решение Конституционного суда не обязывает Украинскую православную церковь (Московского патриархата - УП) изменить свое название, оно лишь касается соответствия закона о переименовании Конституции Украины".

Детали: Юрист напоминает, что "в самом законе отсутствует любое упоминание" УПЦ МП.

Прямая речь: "Уставные документы свидетельствуют, что УПЦ (МП) зарегистрирована в соответствии с украинским законодательством, ее основателем является Собор УПЦ (МП), ее религиозный центр, как и все органы управления, находятся в городе Киеве. Поэтому все попытки принудительно применить этот закон к УПЦ (МП) увеличат случаи нарушения права на свободу совести и вероисповедания в Украине...

Таким образом, несмотря на решение Конституционного суда, следует отметить, что на сегодня отсутствуют какие-либо законные основания для изменения названия религиозных организаций, принадлежащих к Украинской православной церкви (Московского патриархата)".

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