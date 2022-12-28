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NYT: ВСУ приблизились к освобождению Кременной, это ворота в промышленные центры Донбасса

Татьяна ЛозовенкоСреда, 28 декабря 2022, 08:34
NYT: ВСУ приблизились к освобождению Кременной, это ворота в промышленные центры Донбасса
ВСУ на пути к Кременной, фото The New York Times

Украинские военные приближаются к освобождению Кременной на Луганщине, деоккупация города позволит ВСУ контролировать основные дороги на Северодонецк и Лисичанск, которые являются промышленными центрами Донбасса.

Источник: New York Times 

Дословно: "Кременная является воротами к двум гораздо большим городам поблизости, Северодонецку и Лисичанску, важным промышленным центрам Донбасса. 

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Взятие города и других населенных пунктов поблизости расширит плацдарм для украинских войск в регионе и даст им контроль над основными дорогами, ведущими в Северодонецк и Лисичанск".

Детали: NYT сообщает, что во вторник шли бои вокруг города, а украинские войска приблизились к освобождению Кременной.  В то же время, как пишет газета, россияне пытаются защитить одно из самых трудно добытых ими достижений в этой войне. После ряда отступлений российские военные укрепили свои позиции под Кременной оборонительными барьерами.

Что этому предшествовало: 

ВИДЕО ДНЯ
  • Заместитель министра обороны Анна Маляр ранее сообщала, что российские оккупанты поставили перед собой цель выйти на административную границу Донецкой области до конца текущего года.
  • Председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай сообщил 20 декабря, что российские оккупанты безрезультатно контратакуют на направлении Сватово-Кременная, а украинским защитникам осталось несколько километров до Кременной.

Темы: контрнаступлениеЛуганская областьДонбассвойна
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