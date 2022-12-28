NYT: ВСУ приблизились к освобождению Кременной, это ворота в промышленные центры Донбасса

Украинские военные приближаются к освобождению Кременной на Луганщине, деоккупация города позволит ВСУ контролировать основные дороги на Северодонецк и Лисичанск, которые являются промышленными центрами Донбасса.

Источник: New York Times

Дословно: "Кременная является воротами к двум гораздо большим городам поблизости, Северодонецку и Лисичанску, важным промышленным центрам Донбасса.

Взятие города и других населенных пунктов поблизости расширит плацдарм для украинских войск в регионе и даст им контроль над основными дорогами, ведущими в Северодонецк и Лисичанск".

Детали: NYT сообщает, что во вторник шли бои вокруг города, а украинские войска приблизились к освобождению Кременной. В то же время, как пишет газета, россияне пытаются защитить одно из самых трудно добытых ими достижений в этой войне. После ряда отступлений российские военные укрепили свои позиции под Кременной оборонительными барьерами.

Что этому предшествовало:

Заместитель министра обороны Анна Маляр ранее сообщала, что российские оккупанты поставили перед собой цель выйти на административную границу Донецкой области до конца текущего года.

Председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай сообщил 20 декабря, что российские оккупанты безрезультатно контратакуют на направлении Сватово-Кременная, а украинским защитникам осталось несколько километров до Кременной.