NYT: ВСУ приблизились к освобождению Кременной, это ворота в промышленные центры Донбасса
Украинские военные приближаются к освобождению Кременной на Луганщине, деоккупация города позволит ВСУ контролировать основные дороги на Северодонецк и Лисичанск, которые являются промышленными центрами Донбасса.
Источник: New York Times
Дословно: "Кременная является воротами к двум гораздо большим городам поблизости, Северодонецку и Лисичанску, важным промышленным центрам Донбасса.
Взятие города и других населенных пунктов поблизости расширит плацдарм для украинских войск в регионе и даст им контроль над основными дорогами, ведущими в Северодонецк и Лисичанск".
Детали: NYT сообщает, что во вторник шли бои вокруг города, а украинские войска приблизились к освобождению Кременной. В то же время, как пишет газета, россияне пытаются защитить одно из самых трудно добытых ими достижений в этой войне. После ряда отступлений российские военные укрепили свои позиции под Кременной оборонительными барьерами.
Что этому предшествовало:
- Заместитель министра обороны Анна Маляр ранее сообщала, что российские оккупанты поставили перед собой цель выйти на административную границу Донецкой области до конца текущего года.
- Председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай сообщил 20 декабря, что российские оккупанты безрезультатно контратакуют на направлении Сватово-Кременная, а украинским защитникам осталось несколько километров до Кременной.