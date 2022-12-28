NYT: ВСУ приблизились к освобождению Кременной, это ворота в промышленные центры Донбасса

Украинские военные приближаются к освобождению Кременной на Луганщине, деоккупация города позволит ВСУ контролировать основные дороги на Северодонецк и Лисичанск, которые являются промышленными центрами Донбасса.

Источник: New York Times

Дословно: "Кременная является воротами к двум гораздо большим городам поблизости, Северодонецку и Лисичанску, важным промышленным центрам Донбасса.

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Взятие города и других населенных пунктов поблизости расширит плацдарм для украинских войск в регионе и даст им контроль над основными дорогами, ведущими в Северодонецк и Лисичанск".

Детали: NYT сообщает, что во вторник шли бои вокруг города, а украинские войска приблизились к освобождению Кременной. В то же время, как пишет газета, россияне пытаются защитить одно из самых трудно добытых ими достижений в этой войне. После ряда отступлений российские военные укрепили свои позиции под Кременной оборонительными барьерами.

Что этому предшествовало:

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