Пілот Karaya: Літаки F-16 розкриють наш потенціал, НАТО буде чому повчитися

Українські військові пілоти виконують завдання, які навіть технічно не передбачені їхніми літаками, і працюють сучасними методами – західні винищувачі F-16 повністю розкриють потенціал пілотів ЗСУ.

Джерело: пілот Вадим Ворошилов із позивним "Karaya" в інтерв’ю УП

Пряма мова: "Можна казати багато, але скажу лише, що ми виконуємо такі завдання, які технічно навіть не закладалися на етапі проєктування наших повітряних суден.

Реклама:

Ворог, маючи перевагу, працює так, як написано в підручниках з тактичної та вогневої підготовки. Ми діємо більш сучасними методами, які взагалі не прописані в жодному з підручників будь-якої країни світу.

Розкрити наш потенціал на всі 100% допоможуть винищувачі західного типу".

Деталі: Він додав, що у українських льотчиків дуже обмежені технічні можливості, але вони намагаються ефективно працювати в екстремальних умовах. Ворошилов також погодився з твердженням, що пілотам НАТО буде чому повчитися у українців після війни.

ВІДЕО ДНЯ

Водночас він наголосив, що на даному етапі потрібен саме F-16, який є одним з наймасовіших літаків cвого класу в світі. Україна зможе його обслуговувати, а завдяки західним партнерам не буде відчувати браку в засобах ураження.

Пряма мова: "Ми, звісно, можемо розглядати різні типи, наприклад, Gripen, Eurofighter. Вони більш стійкі до нашої аеродромної інфраструктури, але при всьому цьому не є масовими. Немає в світі, скажімо, "вторинного ринку" таких суден.

Якщо розглядати час вже після перемоги, то є багато з чого обирати. Звісно, є літаки, які, я б сказав, майже доведені до ідеалу в плані бойових спроможностей. Це – F-22, F-35. Але на даний момент дуже сильно покращить ситуацію та допоможе нашим силам оборони у комплексі саме F-16".

Довідково: Вадим Ворошилов – 28-річний військовий льотчик та один із найкращих українських пілотів-винищувачів. 12 жовтня Вадим знищив 5 ворожих дронів на Вінничині і катапультувався, відвівши винищувач від населеного пункту. Після героїчного маневру Вадима Володимир Зеленський присвоїв йому звання Героя України, а місцеві прозвали пілота "Привидом Вінниччини".

Що цьому передувало: