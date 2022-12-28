Пілот Karaya: Літаки F-16 розкриють наш потенціал, НАТО буде чому повчитися
Українські військові пілоти виконують завдання, які навіть технічно не передбачені їхніми літаками, і працюють сучасними методами – західні винищувачі F-16 повністю розкриють потенціал пілотів ЗСУ.
Джерело: пілот Вадим Ворошилов із позивним "Karaya" в інтерв’ю УП
Пряма мова: "Можна казати багато, але скажу лише, що ми виконуємо такі завдання, які технічно навіть не закладалися на етапі проєктування наших повітряних суден.
Ворог, маючи перевагу, працює так, як написано в підручниках з тактичної та вогневої підготовки. Ми діємо більш сучасними методами, які взагалі не прописані в жодному з підручників будь-якої країни світу.
Розкрити наш потенціал на всі 100% допоможуть винищувачі західного типу".
Деталі: Він додав, що у українських льотчиків дуже обмежені технічні можливості, але вони намагаються ефективно працювати в екстремальних умовах. Ворошилов також погодився з твердженням, що пілотам НАТО буде чому повчитися у українців після війни.
Водночас він наголосив, що на даному етапі потрібен саме F-16, який є одним з наймасовіших літаків cвого класу в світі. Україна зможе його обслуговувати, а завдяки західним партнерам не буде відчувати браку в засобах ураження.
Пряма мова: "Ми, звісно, можемо розглядати різні типи, наприклад, Gripen, Eurofighter. Вони більш стійкі до нашої аеродромної інфраструктури, але при всьому цьому не є масовими. Немає в світі, скажімо, "вторинного ринку" таких суден.
Якщо розглядати час вже після перемоги, то є багато з чого обирати. Звісно, є літаки, які, я б сказав, майже доведені до ідеалу в плані бойових спроможностей. Це – F-22, F-35. Але на даний момент дуже сильно покращить ситуацію та допоможе нашим силам оборони у комплексі саме F-16".
Довідково: Вадим Ворошилов – 28-річний військовий льотчик та один із найкращих українських пілотів-винищувачів. 12 жовтня Вадим знищив 5 ворожих дронів на Вінничині і катапультувався, відвівши винищувач від населеного пункту. Після героїчного маневру Вадима Володимир Зеленський присвоїв йому звання Героя України, а місцеві прозвали пілота "Привидом Вінниччини".
Що цьому передувало:
- Однією з причин затримки передачі Україні західних винищувачів є довготривале навчання українських пілотів, які звикли працювати на літаках радянського типу. Палата представників Конгресу США схвалила фінансування підготовки українських пілотів на американських винищувачах, виділивши на це 100 млн доларів.
- Повітряні сили визначили групу льотчиків, які можуть розпочати навчання на сучасних іноземних винищувачах, справа – за західними партнерами, які мають визначитися з типом літаків, які можуть бути надані Україні.