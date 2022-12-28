Пилот Karaya: Самолеты F-16 раскроют наш потенциал, НАТО будет чему поучиться

Украинские военные пилоты выполняют задачи, которые даже технически не предусмотрены их самолетами, и работают современными методами – западные истребители F-16 полностью раскроют потенциал пилотов ВСУ.

Источник: пилот Вадим Ворошилов с позывным "Karaya" в интервью УП

Прямая речь: "Можно говорить много, но скажу лишь, что мы выполняем такие задачи, которые технически даже не закладывались на этапе проектирования наших воздушных судов.

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Враг, имея преимущество, работает так, как написано в учебниках по тактической и огневой подготовке. Мы действуем более современными методами, которые вообще не прописаны ни в одном из учебников любой страны мира.

Раскрыть наш потенциал на все 100% помогут истребители западного типа".

Детали: Он добавил, что у украинских летчиков очень ограниченные технические возможности, но они стараются эффективно работать в экстремальных условиях. Ворошилов также согласился с утверждением, что пилотам НАТО будет чему поучиться у украинцев после войны.

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В то же время он отметил, что на данном этапе нужен именно F-16, который является одним из самых массовых самолетов своего класса в мире. Украина сможет его обслуживать, а благодаря западным партнерам не будет испытывать недостатка в средствах поражения.

Прямая речь: "Мы, конечно, можем рассматривать различные типы, например, Gripen, Eurofighter. Они более устойчивы к нашей аэродромной инфраструктуре, но при всем этом не являются массовыми. Нет в мире, скажем, "вторичного рынка" таких судов.

Если рассматривать время уже после победы, то есть из чего выбирать. Конечно, есть самолеты, которые, я бы сказал, почти доведены до идеала в плане боевых возможностей. Это - F-22, F-35. Но на данный момент очень сильно улучшит ситуацию и поможет нашим силам обороны в комплексе именно F-16".

Справка: Вадим Ворошилов - 28-летний военный летчик и один из лучших украинских пилотов-истребителей. 12 октября Вадим уничтожил 5 вражеских дронов в Винницкой области и катапультировался, отведя истребитель от населенного пункта. После героического маневра Вадима Владимир Зеленский присвоил ему звание Героя Украины, а местные прозвали пилота "Призраком Винницкой области".

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