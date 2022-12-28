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Британська розвідка: утримання лінії біля Кремінної, ймовірно, буде пріоритетом для РФ

"Європейська правда"Середа, 28 грудня 2022, 09:38
Британська розвідка: утримання лінії біля Кремінної, ймовірно, буде пріоритетом для РФ
скриншот з deepstatemap.live

На думку британської розвідки, Росія, ймовірно, зробить пріоритетом утримання лінії фронту біля Кремінної з огляду на значення району для логістичної підтримки її військ на Донбасі.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії.

Зокрема, зазначається, що в останні дні Росія посилила лінію фронту в районі Кремінної Луганської області на тлі посилення тиску з боку українських сил.

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Британська розвідка нагадує, що Кремінна стала доволі вразливою після того як ЗСУ просунулися вперед на захід через місто Лиман у жовтні.

Росія побудувала розширену оборону в районі і, ймовірно, зробить пріоритетом утримання лінії фронту там. Цей район є важливим з точки зору логістики для російського фронту на Донбасі, також це значуще місто Луганської області. Кремль стверджує, що "звільнення" цього регіону є ключовим виправданням для війни", – йдеться в огляді.

Нагадаємо, згідно з заявами британської розвідки, ключовим чинником, який обмежує наступальний потенціал російських військових на території України, є нестача боєприпасів.

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Теми: УкраїнавійнарозвідкаВелика Британія
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