Британская разведка: удержание линии возле Кременной, вероятно, будет приоритетом для РФ

По мнению британской разведки, Россия, вероятно, сделает приоритетом удержание линии фронта возле Кременной, учитывая значение района для логистической поддержки ее войск на Донбассе.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании.

В частности, отмечается, что в последние дни Россия усилила линию фронта в районе Кременной Луганской области на фоне усиления давления со стороны украинских сил.

Британская разведка напоминает, что Кременная стала довольно уязвимой после того как ВСУ продвинулись вперед на запад через город Лиман в октябре.

Россия построила расширенную оборону в районе и, вероятно, сделает приоритетом удержание линии фронта там. Этот район является важным с точки зрения логистики для российского фронта на Донбассе, также это значимый город Луганской области. Кремль утверждает, что "освобождение" этого региона является ключевым оправданием для войны", – говорится в обзоре.

Напомним, согласно заявлениям британской разведки, ключевым фактором, который ограничивает наступательный потенциал российских военных на территории Украины, является нехватка боеприпасов.