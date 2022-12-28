Данілов: Ми пройшли пів шляху до перемоги, але найважче попереду

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов вважає, що українці подолали половину шляху до перемоги у війні Росії проти України, однак найважче ще попереду.

Джерело: Олексій Данілов у Twitter

Пряма мова: "Росія продовжує ставити максималістські цілі у війні з Україною – ліквідація державності, знищення українців як нації.

Час максимального зосередження – ми пройшли половину шляху до Перемоги. Але попереду найважчий відрізок – остаточно викинути агресора з нашої землі й покарати за злочини".

🇷🇺продовжує ставити максималістські цілі у війні з🇺🇦 – ліквідація державності, знищення українців як нації. Час максимального зосередження – ми пройшли половину шляху до Перемоги. Але попереду найважчий відрізок – остаточно викинути агресора з нашої землі й покарати за злочини. — Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) December 28, 2022

Нагадаємо: Росія веде гібридну війну проти України з лютого 2014 року, а повномасштабну війну – з лютого 2022 року.

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За підрахунком Генштабу Міноборони України, за понад 10 місяців війни, яку в РФ скромно називають "спеціальною військовою операцією", Росія втратила орієнтовно понад 103 тисячі військовослужбовців.

Втрати України влада не називає.