Данилов: Мы прошли полпути к победе, но самое тяжелое впереди

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что украинцы преодолели половину пути к победе в войне России против Украины, однако самое тяжелое еще впереди.

Источник: Алексей Данилов в Twitter

Прямая речь: "Россия продолжает ставить максималистские цели в войне с Украиной – ликвидация государственности, уничтожение украинцев как нации.

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Время максимального сосредоточения – мы прошли половину пути к Победе. Но впереди самый тяжелый отрезок – окончательно выбросить агрессора с нашей земли и наказать за преступления".

🇷🇺продовжує ставити максималістські цілі у війні з🇺🇦 – ліквідація державності, знищення українців як нації. Час максимального зосередження – ми пройшли половину шляху до Перемоги. Але попереду найважчий відрізок – остаточно викинути агресора з нашої землі й покарати за злочини. — Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) December 28, 2022

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Напомним: Россия ведет гибридную войну против Украины с февраля 2014 года, а полномасштабную войну – с февраля 2022 года.

По подсчету Генштаба Минобороны Украины, за более чем 10 месяцев войны, которую в РФ скромно называют "специальной военной операцией", Россия потеряла ориентировочно более 103 тысяч военнослужащих.

Потери Украины власти не называют.