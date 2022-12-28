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Данилов: Мы прошли полпути к победе, но самое тяжелое впереди

Елена РощинаСреда, 28 декабря 2022, 10:50
Данилов: Мы прошли полпути к победе, но самое тяжелое впереди
Алексей Данилов, фото Офиса президента

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что украинцы преодолели половину пути к победе в войне России против Украины, однако самое тяжелое еще впереди.

Источник: Алексей Данилов в Twitter

Прямая речь: "Россия продолжает ставить максималистские цели в войне с Украиной – ликвидация государственности, уничтожение украинцев как нации. 

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Время максимального сосредоточения – мы прошли половину пути к Победе. Но впереди самый тяжелый отрезок – окончательно выбросить агрессора с нашей земли и наказать за преступления".

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Напомним: Россия ведет гибридную войну против Украины с февраля 2014 года, а полномасштабную войну – с февраля 2022 года.

По подсчету Генштаба Минобороны Украины, за более чем 10 месяцев войны, которую в РФ скромно называют "специальной военной операцией", Россия потеряла ориентировочно более 103 тысяч военнослужащих.

Потери Украины власти не называют. 

Темы: Даниловвойна
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