Данилов: Мы прошли полпути к победе, но самое тяжелое впереди
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что украинцы преодолели половину пути к победе в войне России против Украины, однако самое тяжелое еще впереди.
Источник: Алексей Данилов в Twitter
Прямая речь: "Россия продолжает ставить максималистские цели в войне с Украиной – ликвидация государственности, уничтожение украинцев как нации.
Время максимального сосредоточения – мы прошли половину пути к Победе. Но впереди самый тяжелый отрезок – окончательно выбросить агрессора с нашей земли и наказать за преступления".
🇷🇺продовжує ставити максималістські цілі у війні з🇺🇦 – ліквідація державності, знищення українців як нації. Час максимального зосередження – ми пройшли половину шляху до Перемоги. Але попереду найважчий відрізок – остаточно викинути агресора з нашої землі й покарати за злочини.— Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) December 28, 2022
Напомним: Россия ведет гибридную войну против Украины с февраля 2014 года, а полномасштабную войну – с февраля 2022 года.
По подсчету Генштаба Минобороны Украины, за более чем 10 месяцев войны, которую в РФ скромно называют "специальной военной операцией", Россия потеряла ориентировочно более 103 тысяч военнослужащих.
Потери Украины власти не называют.