Бізнесмена і ексдепутата Жеваго затримали у Куршевелі – ДБР
Українського бізнесмена і колишнього народного депутата Костянтина Жеваго затримали на гірськолижному курорті Куршевель у Франції за запитом Державного бюро розслідувань.
Джерело: радник з комунікацій ДБР Тетяна Сап'ян в ефірі національного марафону новин, сайт ДБР
Пряма мова Сап’ян: "На сьогоднішій день за запитом слідчих ДБР вдалося у Куршевелі затримати Костянтина Жеваго. Ви знаєте, що він є фігурантом кількох кримінальних проваджень ДБР. І зараз готуються документи до екстрадиції".
Деталі: Жеваго затримали представники кримінальної поліції Франції 27 грудня в одному з готелів Куршевелю.
У бюро зазначили, що екснардеп намагався оскаржити правомірність затримання, але врешті погодився піти разом з представниками компетентних органів Франції.
28 грудня заплановане обрання екстрадиційного арешту Жеваго у суді міста Шамбері.
ДБР уже готує необхідний пакет документів для його екстрадиції в Україну.
Повідомляється, що на виконання ухвали суду про тримання Жеваго під вартою слідчі ДБР підготували клопотання про взяття під варту до одержання вимоги про екстрадицію екснардепа до 38 країн.
Робота з правоохоронцями різних країн тривала кілька місяців.
Передісторія:
- 27 вересня 2019 року Жеваго повідомили про підозру у рамках розслідування кримінального провадження про розтрату $113 млн коштів банку "Фінанси та кредит". Також підозри оголосили низці топменеджерів банку.
- Керівництво банку підозрюють в організації механізму розтрати 113 млн доларів, який завдав шкоди інтересам держави та вкладників банку.
- На сьогодні накладено арешт на майно підозрюваного олігарха, а також пов’язаних з ним юридичних осіб. Зокрема, арештовані акції його підприємств на сотні мільйонів гривень, корпоративні права товариств, 26 об’єктів нерухомості.
- Також накладено арешт на майно інших юридичних осіб, які пов’язані з колишнім нардепом. Серед іншого, це 14 майнових комплексів, 21 частина майнових комплексів, 30 нежитлових приміщень, 10 квартир.
- У жовтні 2020 року арештовані активи вартістю понад 300 млн гривень були передані до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами.
- 9 жовтня 2019 року повідомлялося, що Жеваго оголосили в розшук по Україні.
- А в липні 2021 року ДБР повідомило, що Жеваго оголосив у міжнародний розшук Інтерпол.
- 25 листопада джерела УП повідомили, що слідчі ДБР проводять обшуки на підприємствах, пов’язаних з колишнім народним депутатом Костянтином Жеваго.