Бізнесмена і ексдепутата Жеваго затримали у Куршевелі – ДБР

Українського бізнесмена і колишнього народного депутата Костянтина Жеваго затримали на гірськолижному курорті Куршевель у Франції за запитом Державного бюро розслідувань.

Джерело: радник з комунікацій ДБР Тетяна Сап'ян в ефірі національного марафону новин, сайт ДБР

Пряма мова Сап’ян: "На сьогоднішій день за запитом слідчих ДБР вдалося у Куршевелі затримати Костянтина Жеваго. Ви знаєте, що він є фігурантом кількох кримінальних проваджень ДБР. І зараз готуються документи до екстрадиції".

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Деталі: Жеваго затримали представники кримінальної поліції Франції 27 грудня в одному з готелів Куршевелю.

Готель Hotel Le K2 Palace Courchevel, де був заарештований Жеваго Фото УП

У бюро зазначили, що екснардеп намагався оскаржити правомірність затримання, але врешті погодився піти разом з представниками компетентних органів Франції.

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Готель Hotel Le K2 Palace Courchevel, де був заарештований Жеваго фото уп

28 грудня заплановане обрання екстрадиційного арешту Жеваго у суді міста Шамбері.

ДБР уже готує необхідний пакет документів для його екстрадиції в Україну.

Готель Hotel Le K2 Palace Courchevel, де був заарештований Жеваго Фото Уп

Повідомляється, що на виконання ухвали суду про тримання Жеваго під вартою слідчі ДБР підготували клопотання про взяття під варту до одержання вимоги про екстрадицію екснардепа до 38 країн.

Робота з правоохоронцями різних країн тривала кілька місяців.

Ціни за номер в готелі Hotel Le K2 Palace Courchevel стартують від 950-2350 євро (дані на кінець 2021 - початок 2022 року) скриншот з сайту готелю

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