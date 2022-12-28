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Бізнесмена і ексдепутата Жеваго затримали у Куршевелі – ДБР

Ірина БалачукСереда, 28 грудня 2022, 12:25
Бізнесмена і ексдепутата Жеваго затримали у Куршевелі – ДБР
Костянтин Жеваго. Фото FERREXPO

Українського бізнесмена і колишнього народного депутата Костянтина Жеваго затримали на гірськолижному курорті Куршевель у Франції за запитом Державного бюро розслідувань.

Джерело: радник з комунікацій ДБР Тетяна Сап'ян в ефірі національного марафону новин, сайт ДБР

Пряма мова Сап’ян: "На сьогоднішій день за запитом слідчих ДБР вдалося у Куршевелі затримати Костянтина Жеваго. Ви знаєте, що він є фігурантом кількох кримінальних проваджень ДБР. І зараз готуються документи до екстрадиції". 

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Деталі: Жеваго затримали представники кримінальної поліції Франції 27 грудня в одному з готелів Куршевелю. 

 

Готель Hotel Le K2 Palace Courchevel, де був заарештований Жеваго

Фото УП

У бюро зазначили, що екснардеп намагався оскаржити правомірність затримання, але врешті погодився піти разом з представниками компетентних органів Франції. 

ВІДЕО ДНЯ
 
Готель Hotel Le K2 Palace Courchevel, де був заарештований Жеваго
фото уп

28 грудня заплановане обрання екстрадиційного арешту Жеваго у суді міста Шамбері.

ДБР уже готує необхідний пакет документів для його екстрадиції в Україну. 

 
Готель Hotel Le K2 Palace Courchevel, де був заарештований Жеваго
Фото Уп

Повідомляється, що на виконання ухвали суду про тримання Жеваго під вартою слідчі ДБР підготували клопотання про взяття під варту до одержання вимоги про екстрадицію екснардепа до 38 країн.

Робота з правоохоронцями різних країн тривала кілька місяців. 

 
Ціни за номер в готелі Hotel Le K2 Palace Courchevel стартують від 950-2350 євро (дані на кінець 2021 - початок 2022 року)
скриншот з сайту готелю

Передісторія:

  • 27 вересня 2019 року Жеваго повідомили про підозру у рамках розслідування кримінального провадження про розтрату $113 млн коштів банку "Фінанси та кредит". Також підозри оголосили низці топменеджерів банку.
  • Керівництво банку підозрюють в організації механізму розтрати 113 млн доларів, який завдав шкоди інтересам держави та вкладників банку.
  • На сьогодні накладено арешт на майно підозрюваного олігарха, а також пов’язаних з ним юридичних осіб. Зокрема, арештовані акції його підприємств на сотні мільйонів гривень, корпоративні права товариств, 26 об’єктів нерухомості.
  • Також накладено арешт на майно інших юридичних осіб, які пов’язані з колишнім нардепом. Серед іншого, це 14 майнових комплексів, 21 частина майнових комплексів, 30 нежитлових приміщень, 10 квартир.
  • У жовтні 2020 року арештовані активи вартістю понад 300 млн гривень були передані до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами.
  • 9 жовтня 2019 року повідомлялося, що Жеваго оголосили в розшук по Україні.
  • А в липні 2021 року ДБР повідомило, що Жеваго оголосив у міжнародний розшук Інтерпол. 
  • 25 листопада джерела УП повідомили, що слідчі ДБР проводять обшуки на підприємствах, пов’язаних з колишнім народним депутатом Костянтином Жеваго.

Теми: ЖевагоДБР
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