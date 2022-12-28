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Бизнесмена и экс-депутата Жеваго задержали в Куршевеле – ГБР

Ирина БалачукСреда, 28 декабря 2022, 13:25
Константин Жеваго. Фото FERREXPO

Украинского бизнесмена и бывшего народного депутата Константина Жеваго задержали на горнолыжном курорте Куршевель во Франции по запросу Государственного бюро расследований.

Источник: советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян в эфире национального марафона новостей, сайт ГБР

Прямая речь Сапьян: "На сегодняшний день по запросу следователей ГБР удалось в Куршевеле задержать Константина Жеваго. Вы знаете, что он является фигурантом нескольких уголовных производств ГБР. И сейчас готовятся документы к экстрадиции". 

Детали: Жеваго задержали представители криминальной полиции Франции 27 декабря в одном из отелей Куршевеля. 

 
Отель Hotel Le K2 Palace Courchevel, где был арестован Жеваго
Фото УП

В бюро отметили, что экс-нардеп пытался обжаловать правомерность задержания, но в конце концов согласился пойти вместе с представителями компетентных органов Франции. 

 
Отель Hotel Le K2 Palace Courchevel, где был арестован Жеваго
Фото УП

28 декабря запланировано избрание экстрадиционного ареста Жеваго в суде города Шамбери.

ГБР уже готовит необходимый пакет документов для его экстрадиции в Украину. 

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Отель Hotel Le K2 Palace Courchevel, где был арестован Жеваго
Фото УП

Сообщается, что во исполнение постановления суда о содержании Жеваго под стражей следователи ГБР подготовили ходатайства о заключении под стражу до получения требования об экстрадиции экс-нардепа в 38 стран.

Работа с правоохранителями разных стран продолжалась несколько месяцев. 

 
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Скриншот из сайта отеля 

Предыстория:

  • 27 сентября 2019 года Жеваго сообщили о подозрении в рамках расследования уголовного производства о растрате $113 млн средств банка "Финансы и кредит". Также подозрения объявили ряду топ-менеджеров банка.
  • Руководство банка подозревают в организации механизма растраты 113 млн долларов, который нанес ущерб интересам государства и вкладчиков банка.
  • На сегодня наложен арест на имущество подозреваемого олигарха, а также связанных с ним юридических лиц. В частности, арестованы акции его предприятий на сотни миллионов гривен, корпоративные права обществ, 26 объектов недвижимости.
  • Также наложен арест на имущество других юридических лиц, которые связаны с бывшим нардепом. Среди прочего, это 14 имущественных комплексов, 21 часть имущественных комплексов, 30 нежилых помещений, 10 квартир.
  • В октябре 2020 года арестованные активы стоимостью более 300 млн гривен были переданы в Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами.
  • 9 октября 2019 года сообщалось, что Жеваго объявили в розыск по Украине.
  • А в июле 2021 года ГБР сообщило, что Жеваго объявил в международный розыск Интерпол. 
  • 25 ноября источники УП сообщили, что следователи ГБР проводят обыски на предприятиях, связанных с бывшим нардепом Жеваго.

Темы: ЖевагоГБР
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