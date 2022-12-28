Бизнесмена и экс-депутата Жеваго задержали в Куршевеле – ГБР

Украинского бизнесмена и бывшего народного депутата Константина Жеваго задержали на горнолыжном курорте Куршевель во Франции по запросу Государственного бюро расследований.

Источник: советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян в эфире национального марафона новостей, сайт ГБР

Прямая речь Сапьян: "На сегодняшний день по запросу следователей ГБР удалось в Куршевеле задержать Константина Жеваго. Вы знаете, что он является фигурантом нескольких уголовных производств ГБР. И сейчас готовятся документы к экстрадиции".

Детали: Жеваго задержали представители криминальной полиции Франции 27 декабря в одном из отелей Куршевеля.

Отель Hotel Le K2 Palace Courchevel, где был арестован Жеваго Фото УП

В бюро отметили, что экс-нардеп пытался обжаловать правомерность задержания, но в конце концов согласился пойти вместе с представителями компетентных органов Франции.

Отель Hotel Le K2 Palace Courchevel, где был арестован Жеваго Фото УП

28 декабря запланировано избрание экстрадиционного ареста Жеваго в суде города Шамбери.

ГБР уже готовит необходимый пакет документов для его экстрадиции в Украину.

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Отель Hotel Le K2 Palace Courchevel, где был арестован Жеваго Фото УП

Сообщается, что во исполнение постановления суда о содержании Жеваго под стражей следователи ГБР подготовили ходатайства о заключении под стражу до получения требования об экстрадиции экс-нардепа в 38 стран.

Работа с правоохранителями разных стран продолжалась несколько месяцев.

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