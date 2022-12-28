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Росіяни заборонили в Маріуполі масові заходи на новорічні свята

Тетяна ЛозовенкоСереда, 28 грудня 2022, 12:38
Росіяни заборонили в Маріуполі масові заходи на новорічні свята
Ілюстративне фото з Укрінформу

Росіяни в тимчасово окупованому Маріуполі заборонили проведення масових заходів на новорічні свята.

Джерело: радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram

Пряма мова: "На період новорічних свят окупанти заборонили проводити будь-які масови заходи і збиратись разом в кількості понад 50 осіб, включаючи святкування в кафе та ресторанах". 

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Деталі: Він додав, що через лівобережна частина міста залишилась без електрики. В Кальміуському районі немає води. Крім того, за його словами, мапа Маріуполя кардинально змінюється через демонтажні роботи, які проводять окупанти. 

Пряма мова: "Тепер можна легко побачити, що люди мешкають здебільше на околицях. Значна частина містян перебралась в дачну забудову, аби пережити зиму з буржуйками".

Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ
  • У листопаді Андрющенко повідомив, що російські загарбники планують нову хвилю "зачисток" у Маріуполі, щоб придушити невдоволення місцевих мешканців.
  • Зокрема, загарбники посилили патрулювання в Маріуполі, у місті проводяться вибіркові перевірки громадян.

Теми: Маріупольсвяткуванняокупація
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