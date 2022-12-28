Россияне запретили в Мариуполе массовые мероприятия на новогодние праздники

Россияне во временно оккупированном Мариуполе запретили проведение массовых мероприятий на новогодние праздники.

Источник: советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram

Прямая речь: "На период новогодних праздников оккупанты запретили проводить любые массовые мероприятия и собираться вместе в количестве более 50 человек, включая празднование в кафе и ресторанах".

Детали: Он добавил, что из-за левобережной части города осталась без электричества. В Кальмиусском районе нет воды. Кроме того, по его словам, карта Мариуполя кардинально меняется из-за демонтажных работ, которые проводят оккупанты.

Прямая речь: "Теперь можно легко увидеть, что люди живут в основном на окраинах. Значительная часть горожан перебралась в дачную застройку, чтобы пережить зиму с буржуйками".

Напомним:

В ноябре Андрющенко сообщил, что российские захватчики планируют новую волну "зачисток" в Мариуполе, чтобы подавить недовольство местных жителей.

В частности, захватчики усилили патрулирование в Мариуполе, в городе проводятся выборочные проверки граждан.