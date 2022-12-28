Зеленський у Раді передав командиру батареї HIMARS символ від Байдена

Президент України Володимир Зеленський передав капітану Павлу Чернявському, який командує батареєю HIMARS, відповідь президента США Джозефа Байдена на відзнаку – Command Coin.

Джерело: Володимир Зеленський, виступаючи в Верховній Раді зі щорічним посланням, відео та фото нардепа Олексія Гончаренка

Пряма мова Зеленського: "У мене є один борг з часу візиту до Сполучених Штатів, який хочу саме зараз віддати. В цій залі – капітан Павло Чернявський, командир батареї "Хаймарсів", який відзначений Хрестом бойових заслуг і який передав цю відзнаку президенту Сполучених Штатів Америки Байдену.

Для мене було честю виконати цю особливу місію. Але у неї є друга частина. Президент Байден у відповідь передав "Command Coin" – спеціальний символ від президента Сполучених Штатів. Пане капітане, Павле, маю віддати зараз цю "Command Coin".

Деталі: 21 грудня Володимир Зеленський у Вашингтоні передав Джозефу Байдену відзнаку "Хрест бойових заслуг" від українського капітана Павла, який керує батареєю HIMARS і отримав за день до того цю нагороду від українського президента у Бахмуті.

Народний депутат Олексій Гончаренко також повідомив, що нагороди в Верховній Раді 28 грудня отримали й інші військовослужбовці: льотчик Вадим Ворошилов, більш відомий за позивним Karaya й удостоєний звання Герой України, полковник ЗСУ Роман Качур, капітани, офіцери й солдати.

ВІДЕО ДНЯ

Читайте також: "Нам потрібні F-16". Інтерв'ю з пілотом Karaya про ворога, безпілотну авіацію, фільм "Top Gun" та віру в Бога