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Зеленський у Раді передав командиру батареї HIMARS символ від Байдена

Олена РощінаСереда, 28 грудня 2022, 15:49
Зеленський у Раді передав командиру батареї HIMARS символ від Байдена
Привіт від Байдена українському капітану, фото Олексія Гончаренка

Президент України Володимир Зеленський передав капітану Павлу Чернявському, який командує батареєю HIMARS, відповідь президента США Джозефа Байдена на відзнаку – Command Coin.

Джерело: Володимир Зеленський, виступаючи в Верховній Раді зі щорічним посланням, відео та фото нардепа Олексія Гончаренка

Пряма мова Зеленського: "У мене є один борг з часу візиту до Сполучених Штатів, який хочу саме зараз віддати. В цій залі – капітан Павло Чернявський, командир батареї "Хаймарсів", який відзначений Хрестом бойових заслуг і який передав цю відзнаку президенту Сполучених Штатів Америки Байдену.

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Для мене було честю виконати цю особливу місію. Але у неї є друга частина. Президент Байден у відповідь передав "Command Coin" – спеціальний символ від президента Сполучених Штатів. Пане капітане, Павле, маю віддати зараз цю "Command Coin".

Деталі: 21 грудня Володимир Зеленський у Вашингтоні передав Джозефу Байдену відзнаку "Хрест бойових заслуг" від українського капітана Павла, який керує батареєю HIMARS і отримав за день до того цю нагороду від українського президента у Бахмуті. 

ВІДЕО ДНЯ

Народний депутат Олексій Гончаренко також повідомив, що нагороди в Верховній Раді 28 грудня отримали й інші військовослужбовці: льотчик Вадим Ворошилов, більш відомий за позивним Karaya й удостоєний звання Герой України, полковник ЗСУ Роман Качур, капітани, офіцери й солдати.

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Теми: ЗеленськийБайденнагородиВерховна Рада
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