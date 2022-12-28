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Зеленский в Раде передал командиру батареи HIMARS символ от Байдена

Елена РощинаСреда, 28 декабря 2022, 16:49
Привет от Байдена украинскому капитану, фото Алексея Гончаренко

Президент Украины Владимир Зеленский передал капитану Павлу Чернявскому, который командует батареей HIMARS, ответ президента США Джозефа Байдена на награду – Command Coin.

Источник: Владимир Зеленский, выступая в Верховной Раде с ежегодным посланием, видео и фото нардепа Алексея Гончаренко

Прямая речь Зеленского: "У меня есть один долг со времени визита в Соединенные Штаты, который хочу именно сейчас отдать. В этом зале – капитан Павел Чернявский, командир батареи "Хаймарс", который отмечен Крестом боевых заслуг и который передал эту награду президенту Соединенных Штатов Америки Байдену.

Для меня было честью выполнить эту особую миссию. Но у нее есть вторая часть. Президент Байден в ответ передал "Command Coin" – специальный символ от президента Соединенных Штатов. Господин капитан, Павел, я должен отдать сейчас эту "Command Coin".

Детали: 21 декабря Владимир Зеленский в Вашингтоне передал Джозефу Байдену награду "Крест боевых заслуг" от украинского капитана Павла, который руководит батареей HIMARS и получил за день до того эту награду от украинского президента в Бахмуте. 

Народный депутат Алексей Гончаренко также сообщил, что награды в Верховной Раде 28 декабря получили и другие военнослужащие: летчик Вадим Ворошилов, более известный по позывному Karaya и удостоенный звания Герой Украины, полковник ВСУ Роман Качур, капитаны, офицеры и солдаты.

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Темы: ЗеленскийБайденнаградыВерховная Рада
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