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Зеленский в Раде передал командиру батареи HIMARS символ от Байдена

Елена РощинаСреда, 28 декабря 2022, 15:49
Зеленский в Раде передал командиру батареи HIMARS символ от Байдена
Привет от Байдена украинскому капитану, фото Алексея Гончаренко

Президент Украины Владимир Зеленский передал капитану Павлу Чернявскому, который командует батареей HIMARS, ответ президента США Джозефа Байдена на награду – Command Coin.

Источник: Владимир Зеленский, выступая в Верховной Раде с ежегодным посланием, видео и фото нардепа Алексея Гончаренко

Прямая речь Зеленского: "У меня есть один долг со времени визита в Соединенные Штаты, который хочу именно сейчас отдать. В этом зале – капитан Павел Чернявский, командир батареи "Хаймарс", который отмечен Крестом боевых заслуг и который передал эту награду президенту Соединенных Штатов Америки Байдену.

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Для меня было честью выполнить эту особую миссию. Но у нее есть вторая часть. Президент Байден в ответ передал "Command Coin" – специальный символ от президента Соединенных Штатов. Господин капитан, Павел, я должен отдать сейчас эту "Command Coin".

Детали: 21 декабря Владимир Зеленский в Вашингтоне передал Джозефу Байдену награду "Крест боевых заслуг" от украинского капитана Павла, который руководит батареей HIMARS и получил за день до того эту награду от украинского президента в Бахмуте. 

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Народный депутат Алексей Гончаренко также сообщил, что награды в Верховной Раде 28 декабря получили и другие военнослужащие: летчик Вадим Ворошилов, более известный по позывному Karaya и удостоенный звания Герой Украины, полковник ВСУ Роман Качур, капитаны, офицеры и солдаты.

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Темы: ЗеленскийБайденнаградыВерховная Рада
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