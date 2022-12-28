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Зеленський закликав до єдності, згадавши лижі, золоті хрести і "політичну партизанщину"

Олена РощінаСереда, 28 грудня 2022, 16:30
Зеленський закликав до єдності, згадавши лижі, золоті хрести і політичну партизанщину
Володимир Зеленський у Раді, скриншот із відео Олексія Гончаренка

Президент України Володимир Зеленський, виступаючи в Верховній Раді, закликав політиків і суспільство до єдності й запевнив, що "відкату" до старих часів не буде.

Джерело: Володимир Зеленський у щорічному посланні до Верховної Ради

Пряма мова: "Маємо берегти єдність попри будь-які особисті емоції та інтереси. Єдність – це те, що дозволяє нам зараз зміцнювати суспільство, зміцнювати нашу державу і змінювати негативні тенденції нашої багатовікової історії. Чим сильніше єдність – тим більшою і швидшою буде наша перемога.

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В єдності маємо бути рівними. Ніхто на фронті не зрозуміє тих, хто маючи будь-яку політичну вагу чи владну позицію, буде намагатись повернутися до старого життя. До життя до 24-го лютого".

Деталі: Зеленський додав, що якщо хтось спробує зіграти проти незалежності України – чи політичної, чи економічної, чи духовної незалежності, – держава буде відповідати "миттєво і жорстко".

За його словами, "не існує в світі такого золота для хрестів чи будь-чого ще, яке могло би перекрити моральну іржу від звʼязків з державою-терористом".

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Пряма мова: "Якщо хтось з політичного класу України думає, ніби коли він спускається на лижах з гори, то цим мотивує солдатів підніматись з окопів і йти у наступ, – це ознака божевілля, і таких в політиці не буде.

Я прошу усім залишити вдома особисті амбіції та працювати на захист нашого     спільного дому. Працювати разом з державою і так, як потрібно для захисту свободи і наших людей.

Коли триває така війна – не час для особистої політичної партизанщини десь тут у тилу, у медіа чи тим більше у столицях держав, які нам допомагають. Будь ласка, сприймайте мої слова максимально серйозно".

Деталі: Президент також сказав, що Україна йде до перемоги, про яку мріяли покоління людей, – і це можливо завдяки тому, що "вперше за кілька століть маємо одночасно загальнонаціональну єдність, свою власну функціонуючу державу і максимальне єднання світу заради підтримки України".

Зеленський запевнив: "Ми не дамо нікому "відкотити" це до старих часів. Люди не дадуть. Світ не дасть. Наша єдність має бути такою ж міцною, як наші воїни".

Президент не уточнив, кому адресовані його слова. 

Нагадаємо: В останні місяці проведено низку обшуків у будівлях церковників УПЦ МП, декого з них викрито у підігруванні Росії, яка веде війну проти України й намагається відновити свою владу на її території.

Крім того, 28 грудня українського бізнесмена і колишнього народного депутата Костянтина Жеваго затримали на гірськолижному курорті Куршевель у Франції, готуються документи для його екстрадиції.

Теми: ЗеленськийВерховна Рада
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