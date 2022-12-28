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Зеленский призвал к единству, упомянув лыжи, золотые кресты и "политическую партизанщину"

Елена РощинаСреда, 28 декабря 2022, 17:30
Владимир Зеленский в Раде, скриншот с видео Алексея Гончаренко

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Верховной Раде, призвал политиков и общество к единству и заверил, что "отката" к старым временам не будет.

Источник: Владимир Зеленский в ежегодном послании к Верховной Раде

Прямая речь: "Мы должны беречь единство несмотря на любые личные эмоции и интересы. Единство – это то, что позволяет нам сейчас укреплять общество, укреплять наше государство и менять негативные тенденции нашей многовековой истории. Чем сильнее единство – тем большей и скорой будет наша победа.

В единстве нужно быть равными. Никто на фронте не поймет тех, кто имея любой политический вес или властную позицию, будет пытаться вернуться к старой жизни. К жизни до 24-го февраля".

Детали: Зеленский добавил, что если кто-то попытается сыграть против независимости Украины – будь то политической, экономической или духовной независимости, – государство будет отвечать "мгновенно и жестко".

По его словам, "не существует в мире такого золота для крестов или чего-либо еще, которое могло бы перекрыть моральную ржавчину от связей с государством-террористом".

Прямая речь: "Если кто-то из политического класса Украины думает, что когда он спускается на лыжах с горы, то этим мотивирует солдат подниматься из окопов и идти в наступление, – это признак безумия, и таких в политике не будет.

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Я прошу всех оставить дома личные амбиции и работать на защиту нашего общего дома. Работать вместе с государством и так, как нужно для защиты свободы и наших людей.

Когда идет такая война – не время для личной политической партизанщины где-то здесь в тылу, в медиа или тем более в столицах государств, которые нам помогают. Пожалуйста, воспринимайте мои слова максимально серьезно".

Детали: Президент также сказал, что Украина идет к победе, о которой мечтали поколения людей, – и это возможно благодаря тому, что "впервые за несколько веков имеем одновременно общенациональное единство, свое собственное функционирующее государство и максимальное единение мира ради поддержки Украины".

Зеленский заверил: "Мы не дадим никому "откатить" это к старым временам. Люди не дадут. Мир не даст. Наше единство должно быть таким же крепким, как наши воины".

Президент не уточнил, кому адресованы его слова. 

Напомним: В последние месяцы проведен ряд обысков в зданиях церковников УПЦ МП, некоторые из них уличены в подыгрывании России, которая ведет войну против Украины и пытается восстановить свою власть на ее территории.  

Кроме того, 28 декабря украинского бизнесмена и бывшего народного депутата Константина Жеваго задержали на горнолыжном курорте Куршевель во Франции, готовятся документы для его экстрадиции.

Темы: ЗеленскийВерховная Рада
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