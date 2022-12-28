Росія атакує об'єкт інфраструктури в Харкові – мер

Росія завдає другий за день удар по Харкову. Мітить в один з об'єктів інфраструктури.

Джерело: мер міста Ігор Терехов у Telegram

Пряма мова: "Харків під обстрілом. Прошу всіх перебувати в укриттях і дотримуватися запобіжних заходів.

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Вдруге за день Харків під ударом, імовірно "шахедом". Під прицілом один з об'єктів інфраструктури".

Деталі: Наразі у східних і центральних регіонах України, включно з Харківською областю, звучить повітряна тривога.

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Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов також повідомив у Telegram, що "окупанти знову наносять удари по Харкову та області".

Що передувало: У середу ввечері з'явилась інформація, що в Україну летять іранські дрони-камікадзе "Шахеди".