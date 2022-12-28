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Россия атакует объект инфраструктуры в Харькове – мэр

Евгений КизиловСреда, 28 декабря 2022, 22:03
Россия атакует объект инфраструктуры в Харькове – мэр
фото: www.bbc.com

Россия наносит второй за день удар по Харькову. Метит в один из объектов инфраструктуры.

Источник: мэр города Игорь Терехов в Telegram

Прямая речь: "Харьков под обстрелом. Прошу всех находиться в укрытиях и соблюдать меры предосторожности.

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Второй раз за день Харьков под ударом, предположительно "шахедом". Под прицелом один из объектов инфраструктуры".

Детали: На данный момент в восточных и центральных регионах Украины, включая Харьковскую область, звучит воздушная тревога.

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Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов также сообщил в Telegram, что "оккупанты снова наносят удары по Харькову и области".

Что предшествовало: В среду вечером появилась информация, что в Украину летят иранские дроны-камикадзе "Шахеды".

Темы: ХарьковвойнаРосcия
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