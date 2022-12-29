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За тиждень українська армія просунулася на понад 2 км до Кремінної – Генштаб

Ірина БалачукЧетвер, 29 грудня 2022, 11:28
За тиждень українська армія просунулася на понад 2 км до Кремінної – Генштаб
Скриншот з мапи бойових дій deepstatemap.live

Українські захисники за минулий тиждень просунулися на 2,5 км у напрямку міста Кремінна у Луганської області.

Джерело: заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов на брифінгу 29 грудня

Пряма мова Громова: "Наші воїни продовжують наступальні дії в районі міста Кремінна. Протягом тижня захисники України просунулися до 2,5 км в напрямку зазначеного населеного пункту".

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Деталі: Він додав, що поряд цим серед офіцерського складу другого армійського корпусу РФ, який дислокується у Луганську, ходить інформація про "поступову підготовку оборонних рубежів навколо Луганська".  

За інформацією Генштабу, росіяни зазначають: якщо ЗСУ прорвуть оборонні рубежі на рівні "Сватове – Кремінна" і відповідно бойові дії перенесуться до Луганська, то значна частина підрозділів окупантів – особливо мобілізовані – планують здаватися у полон.

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • Раніше голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що біля міста Кремінна відбуваються запеклі бої, росіяни стягують тули багато сил і засобів, намагаючись втримати місто, але деокупація цього населеного пункту може бути вже на початку 2023 року. 

Теми: Луганська областьвійнаГенштаб
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