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За неделю украинская армия продвинулась более чем на 2 км к Кременной – Генштаб

Ирина БалачукЧетверг, 29 декабря 2022, 12:28
Скриншот с карты боевых действий deepstatemap.live

Украинские защитники за прошедшую неделю продвинулись на 2,5 км в направлении города Кременная в Луганской области.

Источник: заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов на брифинге 29 декабря

Прямая речь Громова: "Наши воины продолжают наступательные действия в районе города Кременная. В течение недели защитники Украины продвинулись до 2,5 км в направлении указанного населенного пункта".

Детали: Он добавил, что наряду с этим среди офицерского состава второго армейского корпуса РФ, который дислоцируется в Луганске, ходит информация о "постепенной подготовке оборонительных рубежей вокруг Луганска".  

По информации Генштаба, россияне отмечают: если ВСУ прорвут оборонительные рубежи на уровне "Сватово – Кременная" и соответственно боевые действия перенесутся в Луганск, то значительная часть подразделений оккупантов – особенно мобилизованные – планируют сдаваться в плен.

Предыстория: 

  • Ранее глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что возле города Кременная продолжаются ожесточенные бои, россияне стягивают туда много сил и средств, пытаясь удержать город, но деоккупация этого населенного пункта может быть уже в начале 2023 года. 

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Темы: Луганская областьвойнаГенштаб
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