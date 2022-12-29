Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Влада Білорусі розглядає 2 версії потрапляння ракети С-300 на територію країни: Лукашенку вже повідомили

Станіслав ПогоріловЧетвер, 29 грудня 2022, 13:03
Влада Білорусі розглядає 2 версії потрапляння ракети С-300 на територію країни: Лукашенку вже повідомили
Фото: "Белта"

Влада Білорусі підтвердила потрапляння ракети з зенітно-ракетного комплексу С-300 на територію країни, самопроголошеному президенту країни Олександру Лукашенку вже повідомили про це.

Джерело: державне білоруське інформагентство "Белта"

Дослівно: "Про подію негайно був проінформований глава держави (Олександр Лукашенко – ред.). За його дорученням група фахівців із числа співробітників слідчого комітету і міністерства оборони встановлює причини падіння".

Реклама:

Деталі: Влада країни твердить, що ракета ЗРК С-300 впала з території України.

Повідомляється, що розглядають дві основні версії події: заліт ракети на територію Білорусі, аналогічний нещодавньому інциденту в Польщі, коли ракета полетіла не в той бік, або ракету збито внаслідок роботи систем ППО Білорусі.

Що було раніше:

ВІДЕО ДНЯ
  • Як повідомляв "Беларускі Гаюн", вранці 29 грудня поблиизу села Горбаха Брестської області Білорусі впала ракета від ЗРК С-300.
  • 29 грудня вранці Росія здійснила пуски крилатих ракет повітряного та морського базування, зенітних керованих ракет до ЗРК С-300 по об’єктах енергетичної інфраструктури нашої країни. Протиповітряна оборона знищила 54 російські крилаті ракети з 69 запущених ворогом.

Теми: БілорусьвійнаУкраїнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
Білорусь
Послів РФ і Білорусі знову запросять на вручення Нобелівської премії в Стокгольмі
Буданов: Білорусь не готова застосовувати ядерну зброю, але тренується
Кремль вивезе "вагнерівців" з Білорусі до країн Африки – Спротив
Останні новини
05:14
Китай погрожує "контрзаходами" США за продаж зброї Тайваню
04:31
Росіяни продовжують атакувати по лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна – звіт ISW
03:57
оновленоРосіяни запускали "Шахеди": під ударом був Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішний запуск твердопаливної балістичної ракети
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
Усі новини...
Реклама: