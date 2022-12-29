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Влада Білорусі розглядає 2 версії потрапляння ракети С-300 на територію країни: Лукашенку вже повідомили

Станіслав ПогоріловЧетвер, 29 грудня 2022, 14:03
Фото: "Белта"

Влада Білорусі підтвердила потрапляння ракети з зенітно-ракетного комплексу С-300 на територію країни, самопроголошеному президенту країни Олександру Лукашенку вже повідомили про це.

Джерело: державне білоруське інформагентство "Белта"

Дослівно: "Про подію негайно був проінформований глава держави (Олександр Лукашенко – ред.). За його дорученням група фахівців із числа співробітників слідчого комітету і міністерства оборони встановлює причини падіння".

Деталі: Влада країни твердить, що ракета ЗРК С-300 впала з території України.

Повідомляється, що розглядають дві основні версії події: заліт ракети на територію Білорусі, аналогічний нещодавньому інциденту в Польщі, коли ракета полетіла не в той бік, або ракету збито внаслідок роботи систем ППО Білорусі.

Що було раніше:

  • Як повідомляв "Беларускі Гаюн", вранці 29 грудня поблиизу села Горбаха Брестської області Білорусі впала ракета від ЗРК С-300.
  • 29 грудня вранці Росія здійснила пуски крилатих ракет повітряного та морського базування, зенітних керованих ракет до ЗРК С-300 по об’єктах енергетичної інфраструктури нашої країни. Протиповітряна оборона знищила 54 російські крилаті ракети з 69 запущених ворогом.

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Теми: БілорусьвійнаУкраїнаРосія
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