Власти Беларуси рассматривают 2 версии попадания ракеты С-300 на территорию страны: Лукашенко уже сообщили

Власти Беларуси подтвердили попадание ракеты из зенитно-ракетного комплекса С-300 на территорию страны, самопровозглашенному президенту страны Александру Лукашенко уже сообщили об этом.

Источник: государственное белорусское информагентство "Белта"

Дословно: "О происшествии немедленно был проинформирован глава государства (Александр Лукашенко - ред.). По его поручению группа специалистов из числа сотрудников следственного комитета и министерства обороны устанавливает причины падения".

Детали: Власти страны утверждают, что ракета ЗРК С-300 упала с территории Украины.

Сообщается, что рассматривают две основные версии произошедшего: залет ракеты на территорию Беларуси, аналогичный недавнему инциденту в Польше, когда ракета полетела не в ту сторону, или ракета сбита вследствие работы систем ПВО Беларуси.

Что предшествовало:

Как сообщал "Беларускі Гаюн", утром 29 декабря вблизи села Горбаха Брестской области Беларуси упала ракета от ЗРК С-300.

29 декабря утром Россия осуществила пуски крылатых ракет воздушного и морского базирования, зенитных управляемых ракет к ЗРК С-300 по объектам энергетической инфраструктуры нашей страны.Противовоздушная оборона уничтожила 54 российские крылатые ракеты из 69 запущенных врагом.