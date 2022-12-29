Власти Беларуси рассматривают 2 версии попадания ракеты С-300 на территорию страны: Лукашенко уже сообщили

Власти Беларуси подтвердили попадание ракеты из зенитно-ракетного комплекса С-300 на территорию страны, самопровозглашенному президенту страны Александру Лукашенко уже сообщили об этом.

Источник: государственное белорусское информагентство "Белта"

Дословно: "О происшествии немедленно был проинформирован глава государства (Александр Лукашенко - ред.). По его поручению группа специалистов из числа сотрудников следственного комитета и министерства обороны устанавливает причины падения".

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Детали: Власти страны утверждают, что ракета ЗРК С-300 упала с территории Украины.

Сообщается, что рассматривают две основные версии произошедшего: залет ракеты на территорию Беларуси, аналогичный недавнему инциденту в Польше, когда ракета полетела не в ту сторону, или ракета сбита вследствие работы систем ПВО Беларуси.

Что предшествовало:

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