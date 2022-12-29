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Власти Беларуси рассматривают 2 версии попадания ракеты С-300 на территорию страны: Лукашенко уже сообщили

Станислав ПогориловЧетверг, 29 декабря 2022, 14:03
Фото: "Белта"

Власти Беларуси подтвердили попадание ракеты из зенитно-ракетного комплекса С-300 на территорию страны, самопровозглашенному президенту страны Александру Лукашенко уже сообщили об этом.

Источник: государственное белорусское информагентство "Белта"

Дословно: "О происшествии немедленно был проинформирован глава государства (Александр Лукашенко - ред.). По его поручению группа специалистов из числа сотрудников следственного комитета и министерства обороны устанавливает причины падения".

Детали: Власти страны утверждают, что ракета ЗРК С-300 упала с территории Украины.

Сообщается, что рассматривают две основные версии произошедшего: залет ракеты на территорию Беларуси, аналогичный недавнему инциденту в Польше, когда ракета полетела не в ту сторону, или ракета сбита вследствие работы систем ПВО Беларуси.

Что предшествовало:

  • Как сообщал "Беларускі Гаюн", утром 29 декабря вблизи села Горбаха Брестской области Беларуси упала ракета от ЗРК С-300.
  • 29 декабря утром Россия осуществила пуски крылатых ракет воздушного и морского базирования, зенитных управляемых ракет к ЗРК С-300 по объектам энергетической инфраструктуры нашей страны.Противовоздушная оборона уничтожила 54 российские крылатые ракеты из 69 запущенных врагом.

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Темы: БеларусьвойнаУкраинаРосcия
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